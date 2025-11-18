Career Day alla Cattolica, quando mondo del lavoro e studenti si incontrano

In Università Cattolica la 25° edizione della giornata che avvicina aziende e studenti. Cento le realtà in rappresentanza di imprese, istituti bancari, terzo settore, enti pubblici, associazioni di categoria

La piazzetta interna dell’Università Cattolica ha ospitato l’affollatissimo Career Day. L’evento, giunto alla sua 25° edizione, ha messo in contatto un centinaio di aziende che operano nei settori più disparati, associazioni di categoria, enti pubblici, enti del terzo settore e associazioni con centinaia di giovani, sia neolaureati ma anche studenti e studentesse che stanno progettando il loro futuro e guardano al mondo del lavoro. Tra gli stand spazi in cui simulare colloqui, anche in lingua straniera, oppure trovare un valido aiuto per rendere più accattivante il proprio curriculum grazie ai consigli di esperti.

«Quest’iniziativa – dice Michelangelo Balicco, direttore marketing – Career service – è il nostro fiore all’occhiello. Abbiamo cento aziende in rappresentanza di attività del territorio, e non solo, grazie a cui riusciamo a dare un ventaglio di opportunità ai nostri studenti che provengono di tutte le tre facoltà: agraria, economia, scienze della formazione».

Affollatissimi gli stand allestiti nel cortile interno, con studenti e studentesse in fila per depositare il proprio curriculum e farsi conoscere. Per le aziende e le realtà presenti il Career Day si è invece dimostrato una volta di più una formidabile occasione per attingere alle migliori energie e talenti che in Università Cattolica hanno trovato lo strumento migliore per formarsi e acquisire le competenze necessarie di cui il mondo del lavoro necessita.

