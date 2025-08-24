Furgone fuori controllo nella notte in via Leonardo da Vinci, travolge le auto in sosta: polizia locale sul posto – VIDEO

Attimi di paura questa notte tra via Pordenone e via Leonardo da Vinci. Era quasi l’una di notte quando un furgone fuori controllo ha iniziato a sbandare urtando le auto in sosta lungo la strada. Dopo essersi schiantato contro sei vetture, il conducente è riuscito ad arrestare la corsa del mezzo.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso ma gli agenti lo hanno condotto al comando per gli accertamenti del caso.
Ancora non sono ufficialmente chiare le cause del sinistro. Potrebbe trattarsi di un guasto tecnico accorso al mezzo, ma potrebbe trattarsi anche di un errore umano. Inoltre gli agenti hanno sottoposto il conducente all’alcoltest.
Come detto, accertamenti sono in corso: ulteriori sviluppi potrebbero giungere nelle prossime ore.