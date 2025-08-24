Furgone fuori controllo nella notte in via Leonardo da Vinci, travolge le auto in sosta: polizia locale sul posto – VIDEO

Attimi di paura questa notte tra via Pordenone e via Leonardo da Vinci. Era quasi l’una di notte quando un furgone fuori controllo ha iniziato a sbandare urtando le auto in sosta lungo la strada. Dopo essersi schiantato contro sei vetture, il conducente è riuscito ad arrestare la corsa del mezzo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso ma gli agenti lo hanno condotto al comando per gli accertamenti del caso.

Ancora non sono ufficialmente chiare le cause del sinistro. Potrebbe trattarsi di un guasto tecnico accorso al mezzo, ma potrebbe trattarsi anche di un errore umano. Inoltre gli agenti hanno sottoposto il conducente all’alcoltest.

Come detto, accertamenti sono in corso: ulteriori sviluppi potrebbero giungere nelle prossime ore.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy