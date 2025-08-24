Cattivi odori a Sarmato, Tagliaferri (FdI) al sindaco Ferrari: “Attacchi personali, ma i problemi si risolvono con trasparenza e azioni concrete”

Cattivi odori a Sarmato. Il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri risponde al sindaco Claudia Ferrari. Il primo cittadino di Sarmato, infatti, aveva scritto una nota in cui sosteneva: “Invito il consigliere Giancarlo Tagliaferri a prendere una posizione chiara invece che sfruttare sempre il vento, provando a fare politica in maniera seria”.

LA NOTA DI GIANCARLO TAGLIAFERRI

Ho letto con attenzione il Suo lungo post su Facebook. Più che una replica amministrativa, sembra un editoriale politico condito da giudizi personali e da un certo gusto polemico che, francamente, mal si addice a chi ricopre un ruolo istituzionale. Ma andiamo con ordine, perché i cittadini meritano chiarezza, non sfoghi.

“Chi dice che abbiamo negato il problema, tiri fuori almeno una dichiarazione in cui l’abbiamo fatto…”

Il problema degli odori a Sarmato non nasce oggi, né ieri. Sono anni che i comitati e i residenti lo denunciano, spesso inascoltati. La differenza è che chi fa opposizione – come il sottoscritto – porta la voce dei cittadini nelle istituzioni regionali con atti ufficiali, interrogazioni e richieste precise. Le dichiarazioni, Sindaco, non risolvono i problemi: servono azioni concrete, che ancora mancano. “Abbiamo segnalato ad ARPAE, fatto sopralluoghi e preteso controlli…”

Perfetto: lo stesso fanno i cittadini da anni, esasperati. La differenza è che loro non hanno il potere amministrativo che Lei detiene. Se dopo sei anni siamo ancora qui a parlare di “odori insopportabili”, forse qualcosa non funziona. A Roma la chiamerebbero “inerzia amministrativa”, qui possiamo definirla con ironia “politica dell’aria fritta”. “Chi viene da fuori parla solo per uscire sui giornali…”

Sindaco, davvero crede che un consigliere regionale eletto a Piacenza e provincia, che conosce bene Sarmato e che da anni segue i comitati, si muova per “uscire sui giornali”? Sa qual è la differenza? Io mi muovo anche per uscire sui giornali, ma soprattutto per ottenere risposte dalla Regione. Lei, invece, preferisce usare Facebook come sfogo personale. Ognuno ha i suoi strumenti: io preferisco i verbali d’Aula e gli atti ufficiali. “Gli odori non hanno colori politici.”

Qui, Sindaco, ci trova d’accordo. Ma se gli odori non hanno colore politico, perché la sua replica è tutta un attacco politico? Forse il problema è che la sua amministrazione preferisce difendere se stessa invece di ascoltare con umiltà chi, anche da forze politiche diverse, cerca di sostenere i cittadini. “Oggi gli episodi sono molto ridotti.”

Se i cittadini e il comitato lamentano ancora il problema, forse non è così ridotto. Le statistiche da conferenza stampa valgono poco: contano i fatti, e i fatti sono che i residenti continuano a non respirare aria pulita.

In conclusione, Sindaco, non è con le polemiche social che si risolvono i problemi, né con gli attacchi personali a chi fa il proprio lavoro in Regione. È con trasparenza, confronto e azioni concrete. Fratelli d’Italia continuerà a portare la voce dei cittadini di Sarmato nelle istituzioni regionali, nonostante il fastidio che questo sembra arrecare a chi preferisce minimizzare.

Noi non cerchiamo colpevoli su Facebook: cerchiamo soluzioni per i cittadini. Perché – come Lei stessa ha scritto – gli odori non hanno colore politico. Ma le risposte (o le mancate risposte) sì.

