Furto e ordine di espulsione non rispettato, due interventi dei carabinieri e due persone denunciate in Val d’Arda

Due distinti interventi condotti il 6 novembre dai carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda (PC) hanno portato alla denuncia in stato di libertà di una donna di 31 anni per furto e di uno straniero di 42 anni per l’inosservanza degli ordini di lasciare il territorio nazionale.

Alseno, donna fermata dopo aver oltrepassato le casse di un negozio

Il primo episodio si è verificato nella mattinata ad Alseno (PC), presso un esercizio commerciale situato lungo via Emilia.

Intorno alle ore 10:25, il titolare ha richiesto l’intervento di una pattuglia, segnalando la presenza di una donna che, secondo quanto da lui riferito, si sarebbe già resa responsabile di precedenti sottrazioni di merce nello stesso punto vendita.

Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione di Lugagnano Val d’Arda (PC), che hanno preso contatti con il richiedente e ricostruito le circostanze dell’accaduto.

Il titolare ha indicato la donna, che era stata fermata dopo aver oltrepassato le casse.

Macchina da caffè da circa 120 euro nella borsa: denunciata una 31enne

Nel corso del successivo controllo, all’interno della sua borsa è stata rinvenuta una macchina da caffè del valore di circa 120 euro, che, secondo gli elementi raccolti, sarebbe stata prelevata dal negozio senza essere pagata.

La donna è stata quindi accompagnata in caserma per le procedure di identificazione e la compilazione degli atti.

Al termine degli accertamenti, i carabinieri l’hanno denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per furto.

Fiorenzuola d’Arda, controllo del Radiomobile su un uomo di 42 anni

Il secondo intervento è avvenuto in serata a Fiorenzuola d’Arda (PC).

Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia ha sottoposto a controllo, sulla pubblica via, un cittadino straniero di 42 anni, senza fissa dimora.

Le verifiche svolte a seguito dell’identificazione hanno consentito di accertare che l’uomo era destinatario di due distinti ordini di lasciare il territorio nazionale, emessi dalla Questura di Piacenza nel 2023 e nel 2026, ai quali non avrebbe ottemperato.

Alla luce degli elementi emersi, i militari hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà per l’inosservanza dei provvedimenti.

Controlli del territorio e tutela del patrimonio, le attività dei carabinieri

I due episodi evidenziano le diverse attività svolte dai reparti della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, dall’intervento su richiesta dei cittadini per la tutela del patrimonio ai controlli sul territorio e alla verifica del rispetto dei provvedimenti delle autorità.