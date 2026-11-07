“Temo mi stiano seguendo per derubarmi”, due casi in poche ore a Castel San Giovanni: intervengono i carabinieri

Due richieste di aiuto, a breve distanza l’una dall’altra, hanno impegnato nella serata di venerdì 6 novembre una pattuglia dei carabinieri di Castel San Giovanni (PC).

Situazioni diverse, accomunate dal timore dei segnalanti di essere seguiti e dalla necessità di un intervento per verificare quanto riferito.

Teme che qualcuno voglia rubargli le carte Pokémon da collezione

Il primo episodio è stato segnalato poco prima delle 21:00. Un cittadino aveva riferito di aver notato un’auto bianca che, a suo dire, lo avrebbe seguito anche nei giorni precedenti.

L’uomo temeva che qualcuno volesse sottrargli carte Pokémon da collezione, da lui indicate come di grande valore. Una preoccupazione per la quale era già intervenuta una pattuglia.

Ricevuta l’indicazione della possibile presenza della vettura nella zona di via Dogana Po, i militari hanno effettuato le ricerche, senza rintracciare il mezzo segnalato.

Il controllo non ha quindi consentito di riscontrare il sospetto riferito dal cittadino.

Camionista chiede aiuto dopo un prelievo al bancomat

Poco dopo le 21:30, una seconda richiesta è arrivata da corso Giacomo Matteotti sempre a Castel San Giovanni.

Una guardia giurata, in servizio di vigilanza nei pressi del municipio, era stata avvicinata da un camionista che chiedeva aiuto.

L’autotrasportatore aveva raccontato di sentirsi seguito da due persone che lo avevano visto prelevare denaro a uno sportello bancomat.

La pattuglia della locale Stazione ha raggiunto il luogo della segnalazione e preso contatto con la guardia giurata e con il camionista per chiarire la situazione.

L’uomo è stato poi accompagnato fino al proprio camion da un’auto dell’Istituto di Vigilanza.

Carabinieri e vigilanza privata, l’assistenza ai cittadini

I due interventi testimoniano il ruolo quotidiano dei carabinieri nell’ascolto delle richieste dei cittadini, nella verifica delle situazioni segnalate e nell’assistenza a chi si trova in difficoltà, anche attraverso la collaborazione con gli operatori della vigilanza privata.