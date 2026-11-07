Bobbio, la legalità entra in classe: gli studenti del “San Colombano” incontrano i carabinieri

Giovedì, 5 novembre u.s., presso l’Istituto Omnicomprensivo “San Colombano” di Bobbio, il Comandante della locale Compagnia Carabinieri, Capitano Maurizio Piccione, ha tenuto un incontro dedicato alla cultura della legalità, al quale hanno partecipato circa quaranta studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo tecnico economico.

Cultura della legalità, gli studenti a confronto con il comandante dei Carabinieri

L’iniziativa ha offerto ai ragazzi un’occasione per approfondire la conoscenza dell’Arma dei Carabinieri, delle sue funzioni e del servizio svolto quotidianamente a favore della collettività.

L’esposizione, accompagnata dalla proiezione di diapositive illustrative, è stata affiancata da un confronto diretto, con domande e risposte sui temi trattati.

Storia, organizzazione e compiti dell’Arma dei Carabinieri

Partendo dalle origini storiche dell’Istituzione, hanno illustrato la struttura organizzativa e la duplice funzione dell’Arma. Forza armata e Forza di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi i compiti di prevenzione e contrasto dei reati, controllo del territorio, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e soccorso alla popolazione.

Il ruolo delle Stazioni Carabinieri e dei reparti specializzati

Spazio è stato dedicato all’organizzazione territoriale e al ruolo delle Stazioni Carabinieri, presidi di prossimità e punti di riferimento per i cittadini.

La presentazione ha inoltre consentito di conoscere i diversi ambiti di intervento dei reparti specializzati. Dalle investigazioni scientifiche alla tutela della salute, del patrimonio culturale, del lavoro, dell’ambiente e del settore agroalimentare, offrendo una panoramica dell’ampiezza delle attività istituzionali.

Come entrare nei Carabinieri: concorsi e percorsi di formazione

Un ulteriore momento di approfondimento ha riguardato il reclutamento e i percorsi formativi per intraprendere una carriera nell’Arma.

Agli studenti i militari hanno illustrato le principali modalità di accesso ai ruoli di carabiniere, maresciallo e ufficiale. Il tutto con riferimenti ai requisiti di partecipazione, alle prove concorsuali e alla successiva formazione.

Un tema di orientamento particolarmente vicino agli alunni degli ultimi anni della scuola superiore, chiamati a valutare le proprie scelte di studio e professionali.

Le domande degli studenti e il dialogo tra scuola e Carabinieri

L’interazione con il Comandante ha permesso ai partecipanti di porre quesiti e ricevere chiarimenti sull’organizzazione e sui compiti dei Carabinieri, favorendo una conoscenza più diretta dell’Istituzione.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di dialogo tra scuola e Arma, volta a promuovere la consapevolezza del valore delle regole, la responsabilità individuale e la partecipazione alla vita della comunità.