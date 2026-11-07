Rugby – Ultima giornata di Coppa Italia per i Lyons: impegno sul campo di Valorugby

Domenica a tutto gas per le squadre Lyons, che saranno tutte impegnate nella giornata dell’8 novembre: scopriamo insieme gli appuntamenti del fine settimana.

Ultima giornata di Coppa Italia per la prima squadra, che fa visita ai Campioni in carica di Valorugby Emilia. I Leoni sono già eliminati dal torneo nonostante la vittoria su Biella di domenica scorsa, mentre i reggiani Hanno già staccato il pass per le semifinali. Ci si aspetta una partita aperta e ricca di mete: appuntamento per le 14.30 di domenica al “Mirabello” di Reggio Emilia.

Prima gara casalinga per la squadra cadetta, che domenica sarà la padrona del Beltrametti. I leoni cercheranno la prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi: di fronte a loro ci sarà il Ghial Fiumicello, anch’esso fermo al palo dopo due giornate. Calcio d’inizio fissato alle 14.30 di domenica al Beltrametti

Antipasto della sfida alle ore 11.00: sul Beltrametti 2 scende in campo l’Under 18, a caccia di punti nel Girone Qualificazione di categoria. Avversario di giornata il forte Rugby Parma, vittorioso nella prima partita disputata.

Ultima sfida di barrage per l’under 16, che dovranno fare più punti possibili sul campo del Lambro per sperare nella qualificazione. Nonostante assenze e difficoltà, i Leoncini proveranno a lanciare il cuore oltre l’ostacolo per qualificarsi al Campionato Interregionale.

Domenica in campo anche i Brancaleoni Lyons, che parteciperanno al Torneo Special Olympics di San Mauro Torinese a partire dalle 10.30.

Nella mattinata la sede Lyons sarà colorata dall’Under 14, che ospiterà un torneo a 8 squadre sui campi “Guarnieri” e “Bertolini” a partire dalle ore 10.00.

Ultimi ma non ultimi, i Leoncini dell’Under 12 saranno impegnati nel Torneo Città di Piacenza organizzato dal Piacenza Rugby nella mattinata.