Volley, Serie B – Canottieri Ongina insegue il poker contro l’Arredopark Dual

Secondo impegno casalingo stagionale in arrivo per la Canottieri Ongina in serie B maschile, con la squadra di Gabriele Bruni in campo domani (sabato) alle 18 a Monticelli contro i veronesi dell’Arredopark Dual nella quarta giornata d’andata del girone C.

I gialloneri piacentini sono reduci dal brillante 3-0 di Savona centrato contro la Pallavolo Liguria che ha regalato a Rosati e compagni la terza vittoria in altrettante partite, con la Canottieri Ongina a quota 8 punti a -1 dalla coppia di testa Novi-Cremona. Dal canto loro, i veneti sono più indietro a quota 3 punti.

A presentare la sfida è coach Gabriele Bruni

“Sfidiamo una squadra abituata in questi anni a lottare per il vertice e che è in crescita. Non è partita benissimo, anche se dopo la partita contro Sant’Anna ci sono stati miglioramenti importanti contro Novi per poi vincere 3-0 contro Pinerolo. E’ una formazione da tener d’occhio e che è dotata di una diagonale importante come Sasdelli-Peslac. Come sabato scorso, dovremo cercare di ottimizzare le occasioni che ci vengono concesse e che riusciamo a costruirci.

La nostra fase break deve sicuramente lavorare meglio, con palleggiatori di qualità che spingono molto la palla il compito a muro diventa difficile e dobbiamo fare qualcosa in più dal punto di vista difensivo. Non è semplice ovviamente ma abbiamo lavorato tutta la settimana su questo. Nel complesso, non dobbiamo snaturarci, sappiamo qual è la nostra tipologia di gioco e non dobbiamo diventare troppo camaleontici, ma avere un’identità precisa e vedere se gli avversari riescono a contrastarci”.