Una grande opportunità per il territorio per superare i problemi dei piccoli Comuni. Apprezzamento bipartisan per la proposta di realizzare in provincia di Piacenza un Comune unico frutto della fusione degli attuali tre Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba. Il sostegno di centrosinistra e centrodestra è emerso nel corso della commissione Bilancio che ha approvato la proposta di fusione che ora passa al vaglio definitivo dell’Aula dell’Assemblea legislativa.

Albasi (Pd): “La fusione per loro è un’ancora di salvezza”

Per il relatore di maggioranza del provvedimento, Lodovico Albasi (Pd) “la fusione e la nascita di un unico Comune rappresentano una grande opportunità per Zerba, Cerignale e Corte Brugnatella: la fusione per loro è un’ancora di salvezza per affrontare e risolvere i loro problemi, che sono quelli dei piccoli Comuni. Con la fusione questi enti possono far sì che il loro territorio possa avere una possibilità in più. Benché siano tre piccoli Comuni, questa scelta è un modo per essere pronti per le sfide che li aspettano”.

Tagliaferri (FdI): garantire la partecipazione dei cittadini e gli sportelli sul territorio

Il relatore di minoranza Giancarlo Tagliaferri (FdI) conferma di sostenere la proposta di fusione e chiede che nel territorio interessato sia garantita la partecipazione dei cittadini alla vita del nuovo Comune e siano garantiti sportelli per la popolazione su tutta l’estensione territoriale.

“Sottolineo che nessuno dei tre Comuni proponenti la fusione ha bilanci in deficit, quindi la proposta nata dal territorio non serve a sanare bilanci in difficoltà, ma a creare nuove opportunità per i cittadini”, spiega Tagliaferri per il quale “stiamo parlando di tre realtà appenniniche che hanno numerose caratteristiche simili tra loro: la proposta di fusione è frutto di una scelta del territorio e non certo di un’imposizione regionale“.

Fusione di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba: decisivo il referendum tra i cittadini

Prima dell’approvazione definitiva dell’Assemblea legislativa la fusione dovrà essere sottoposta al voto di un referendum tra i cittadini dei tre Comuni interessati e solo in caso di esito favorevole, considerato complessivamente e tenuto conto dei risultati nei singoli comuni, si potrà procedere alla discussione e al voto definitivo in Assemblea legislativa. Anche il nome del futuro ente locale sarà definito dalla legge in base alla scelta dalle amministrazioni locali, votata nel referendum consultivo.

Il nuovo Comune dal 1° gennaio 2028: 677 abitanti e oltre 100 chilometri quadrati

Se nascerà, il nuovo Comune sarà operativo dal 1° gennaio 2028 e avrà una superficie di oltre 100 chilometri quadrati e 677 abitanti.

Quasi 5 milioni di contributi statali e oltre 776mila euro di finanziamenti regionali

Inoltre, potrà godere dei finanziamenti statali e regionali straordinari previsti per i Comuni nati da fusione: i contributi statali saranno erogati per 17 anni, per un totale di circa 5 milioni (4.974.507 euro, pari a 292.618,05 all’anno); il sostegno regionale, invece, ammonterà a 77.670 euro all’anno per dieci anni, per complessivi 776.700 euro.

Comune unico, priorità per dieci anni nell’accesso ai contributi regionali

Sempre per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune avrà priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.