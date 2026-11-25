Domenica 29 novembre 2026, il Comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana inaugurerà una nuova ambulanza destinata all’Unità Territoriale di Borgonovo Val Tidone.

L’acquisizione del nuovo mezzo, resa possibile grazie a un generoso lascito testamentario, rappresenta un importante investimento a favore della comunità e consentirà di potenziare le attività di assistenza e soccorso sul territorio.

Il programma della mattinata prevede, alle ore 10.30, la Santa Messa presso la Collegiata di Borgonovo Val Tidone, al termine della quale si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova ambulanza.

La cerimonia sarà anche l’occasione per esprimere riconoscenza nei confronti di chi, attraverso un gesto di grande generosità, ha scelto di sostenere la Croce Rossa Italiana, contribuendo concretamente alla tutela della salute e al benessere della collettività. Nel corso dell’inaugurazione sarà consegnata una targa in segno di ringraziamento.

Un importante traguardo per l’Unità Territoriale di Borgonovo e per i suoi volontari, che quotidianamente mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della popolazione.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e a condividere questo significativo momento con i volontari della Croce Rossa Italiana.