Strisce blu, affidata a Gestopark la gestione della sosta a pagamento: tariffe più basse nel 2027 e stop alla “doppia multa”

Il Comune di Piacenza ha affidato a Gestopark il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in superficie. La concessione avrà una durata di due anni, con avvio previsto il 16 dicembre 2026.

L’aggiudicazione arriva al termine di una gara pubblica alla quale hanno partecipato sei operatori, con una valutazione basata sulla qualità del servizio proposto e sull’offerta economica. Gestopark ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica, classificandosi prima nella graduatoria finale.

Chi è Gestopark, la società che gestirà la sosta a Piacenza

Con sede ad Albissola Marina, in provincia di Savona, Gestopark opera da oltre trent’anni nel settore dei parcheggi e della mobilità urbana.

Una realtà con un’esperienza consolidata nel mercato nazionale: nel proprio portafoglio clienti la società indica 150 amministrazioni comunali e 25 aziende municipalizzate, con attività che comprendono la gestione della sosta, la fornitura di parcometri e lo sviluppo di sistemi tecnologici per la mobilità.

L’esperienza dell’azienda comprende anche servizi in località a forte vocazione turistica, tra cui quelle del lago di Garda.

Contesti nei quali la complessità della sosta va ben oltre le dimensioni demografiche: i flussi stagionali, la presenza di visitatori italiani e stranieri e la necessità di conciliare le esigenze di residenti, attività economiche e turisti richiedono un’organizzazione flessibile e strumenti di facile utilizzo.

Pagamento della sosta, confermate tutte le app già utilizzate

Tra le competenze sviluppate da Gestopark rientrano l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi, dai sistemi di pagamento e gestione degli abbonamenti al monitoraggio degli impianti e all’analisi dei dati sulla sosta.

Un patrimonio di esperienza coerente con l’indirizzo dell’Amministrazione comunale, che punta sulla trasformazione digitale per semplificare i rapporti con i cittadini, rendere più accessibili i servizi e migliorarne l’efficienza.

Con il cambio di gestione resteranno disponibili tutte le app già utilizzate per pagare la sosta a Piacenza, garantendo continuità agli utenti.

A queste potrà affiancarsi anche un’ulteriore applicazione del nuovo gestore, ampliando le possibilità di scelta per il pagamento tramite smartphone.

Gestopark avrà uno sportello fisico a Piacenza per informazioni e abbonamenti

Alla componente digitale si affiancherà una presenza diretta sul territorio: il nuovo gestore avrà una sede operativa fisica a Piacenza, che costituirà anche un punto di riferimento per i cittadini, facilitando il contatto con gli operatori, la richiesta di informazioni e assistenza e la gestione delle pratiche relative alla sosta.

L’offerta prevede un ampliamento delle ore dedicate al front office e l’integrazione dello sportello con un portale web e un’app per la gestione degli abbonamenti, oltre a un sistema informatizzato per seguire le segnalazioni e i reclami.

Dopo piazza Cittadella, nuove condizioni per la gestione della sosta

Il nuovo affidamento si inserisce nel percorso avviato dal Comune dopo la risoluzione della precedente concessione legata al progetto del parcheggio interrato di piazza Cittadella.

Un passaggio che ha consentito all’Amministrazione di ridefinire l’organizzazione del servizio e le condizioni economiche della sosta, introducendo due novità per i cittadini.

Stop alla “doppia multa” per la sosta non pagata

Con l’ingresso del nuovo gestore sarà superato il meccanismo della cosiddetta “doppia multa”, al centro del dibattito negli scorsi anni: per le soste non pagate non si aggiungeranno più penali contrattuali alla sanzione prevista dal Codice della strada.

Tariffe dei parcheggi ridotte dal 1° gennaio 2027: 29 centesimi in meno all’ora in media

Dal 1° gennaio 2027 il Comune ridurrà inoltre le tariffe, secondo l’indirizzo già approvato dal Consiglio comunale, che prevede una diminuzione media di 29 centesimi l’ora, da articolare nelle diverse zone.

Il nuovo quadro tariffario sarà definito con un apposito provvedimento della Giunta; fino al 31 dicembre resteranno in vigore le tariffe attuali.

Parcometri e controlli, sette ausiliari della sosta invece di cinque

Gestopark si occuperà del funzionamento e della manutenzione dei 122 parcometri comunali, della gestione degli incassi e del loro riversamento al Comune, delle autorizzazioni alla sosta e dei controlli tramite gli ausiliari.

Su questo fronte, la società si è impegnata a impiegare due ausiliari aggiuntivi rispetto ai cinque previsti come dotazione minima, portando a sette gli operatori complessivi: i due addetti in più saranno impiegati in via continuativa e a tempo pieno per tutta la durata della concessione.

Cinque nuovi parcometri e interventi più rapidi sui guasti

Tra le migliorie offerte figurano inoltre la fornitura e l’installazione, nel biennio, di almeno cinque parcometri nuovi di ultima generazione, che diventeranno di proprietà del Comune.

Previsti anche cicli settimanali di pulizia e rimozione dei graffiti e interventi più rapidi sui guasti ordinari risolvibili sul posto con i ricambi in dotazione, da riparare entro un’ora dalla presa in carico della segnalazione.

Strisce blu e segnaletica, previsti rifacimento e manutenzione

Un intervento complessivo riguarderà la segnaletica delle aree di sosta a pagamento, con la sostituzione di tutti i pali di sostegno della segnaletica verticale e il rinnovo dei cartelli, per migliorarne l’uniformità e il decoro.

Per le strisce blu sono previsti un rifacimento integrale iniziale e un programma di manutenzione, con ripasso almeno due volte l’anno e interventi organizzati per zone per limitare le interferenze con il traffico.

Aggio dal 28% al 22% sugli incassi della sosta regolarmente pagata

L’offerta aggiudicataria prevede infine una riduzione di sei punti percentuali dell’aggio posto a base di gara, dal 28% al 22% degli incassi della sosta regolarmente pagata.

Da questo calcolo sono espressamente esclusi i proventi delle sanzioni, che restano di competenza del Comune.