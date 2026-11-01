Tennistavolo – Cortemaggiore, Riabchenko trionfa a San Felice sul Panaro, Ferrini conquista il bronzo a Forte dei Marmi

Fine settimana interamente dedicato all’attività individuale per Tennistavolo Cortemaggiore. Ben 12 pongisti, tra atleti seniores, veterani e giovani, sono scesi in campo nei tornei nazionali Open disputati a San Felice sul Panaro (Modena), Forte dei Marmi e Vedano Olona, ottenendo risultati di rilievo.

RIABCHENKO NATALIIA VINCE A SAN FELICE SUL PANARO

Grande protagonista del torneo è stata Nataliia Riabchenko, che ha conquistato la vittoria nell’Open 1200 maschile / 90-300 femminile. La pongista della Teco Cortemaggiore ha disputato una gara praticamente perfetta, sorprendendo la concorrenza e imponendosi meritatamente al termine di un percorso impeccabile.

Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi, Nataliia ha inanellato una serie di vittorie nel tabellone a eliminazione diretta, raggiungendo prima la semifinale e poi la finalissima, dove ha conquistato il gradino più alto del podio.

Questa la sequenza delle avversarie affrontate e superate dalla portacolori del Cortemaggiore: Carolfi Vittoria (Sarmeola Padova), Toni Andrea (Cdr Modena), uno dei favoriti della vigilia, Allegri Vittorio (Villa d’Oro Modena), Paterlini Leonardo (Cadelbosco), Corrias Angelo (Audax), Caronna Gerard (Fortitudo Bologna), Zanella Vivien (Dynamis Castelfranco) e Forlin Leonardo (Sarmeola Padova).

Un successo di grande prestigio per Nataliia, che ha dimostrato tutto il proprio valore in un torneo di alto livello.

FERRINI ALESSANDRO, MEDAGLIA DI BRONZO A FORTE DEI MARMI

Ottimo risultato anche per Alessandro Ferrini, che ha conquistato il terzo posto nell’Open 2000 maschile / 151-500 femminile disputato a Forte dei Marmi.

Il seniores della scuola pongistica di Cortemaggiore, atleta esperto e di grande affidabilità, ha disputato un torneo positivo, superando diversi avversari sia nella fase a gironi sia nel tabellone a eliminazione diretta.

Questo il percorso di Ferrini: Mirabella Vittorio (Villa d’Oro Modena), Baldassarre Ernesto (Forte dei Marmi), Sini Andrea (Lucca), Pizzasegola Diego (Cascina) e Trono Francesco (Savona). Un podio importante che conferma la competitività e la continuità di rendimento dell’atleta della Teco Cortemaggiore.

A VEDANO OLONA, ELAAZRI MOHAMED CHIUDE AL NONO POSTO

Buona prestazione anche per il giovane Under 18 Mohamed Elaazri, impegnato a Vedano Olona nell’Open 451 maschile. Il giovane atleta ha concluso la competizione al nono posto, accompagnato e seguito a bordo campo dal tecnico Simone Dernini.

Un’altra esperienza positiva e importante per il percorso di crescita del giovane pongista.