Baia del Re e Farnesiana, i residenti: “Abbiamo chiesto più controlli ma non siamo stati ascoltati, furti e spaccio restano”

Matteo Cordani interviene in qualità di referente del Gruppo di Controllo di Vicinato, scrive alle autorità e all’amminstrazione a nome e per conto dei 250 cittadini e residenti che rappresento nelle zone di Baia del Re, Farnesiana / La Madonnina e nelle vie limitrofe, per esprimere il “profondo stato di frustrazione, amarezza e sconcerto che sta attraversando la nostra comunità“.

“Più volte, attraverso comunicazioni ufficiali, segnalazioni e incontri, abbiamo richiesto un incremento dei controlli, una presenza costante delle Forze dell’Ordine e un piano straordinario di monitoraggio e prevenzione del crimine per il nostro quartiere“.

“Purtroppo, dobbiamo prendere atto con estremo rammarico che tutte le nostre richieste sono cadute sistematicamente inascoltate“.

LA NOTA DEL GRUPPO DI CONTROLLO DI VICINATO

A testimonianza di questo disinteresse non vi sono soltanto le nostre parole, ma i fatti reali e drammatici degli ultimi giorni: assistiamo a un’ennesima e insostenibile raffica di furti e spaccate nelle abitazioni e nelle autorimesse, che sta portando i cittadini a uno stato di costante ansia ed insicurezza.

Via Spezzaferri e via Nure, le segnalazioni su spaccio e gruppi di giovani

Desideriamo richiamare con forza l’attenzione anche sulla complessa situazione di Via Spezzaferri e di Via Nure, zone adiacenti e strategiche del quartiere Farnesiana/Madonnina.

In particolare, in Via Spezzaferri — nello specifico presso l’area del campo giochi — avevamo già puntualmente segnalato non soltanto il persistente fenomeno dello spaccio, ma anche la presenza e le scorribande del gruppo dei “maranza”, una situazione ormai totalmente fuori controllo e diffusa ovunque.

A testimonianza del clima insostenibile in cui siamo costretti a vivere, riportiamo le parole dirette di una residente: “Non se ne può più, io ho paura ad aprire le persiane di sera anche solo per mettere la plastica sul balcone… Al minimo rumore che sento all’esterno… salto e il cuore va in gola” (L.M., una nonna di via Spezzaferri).

È un livello di tensione psicologica e di esasperazione inaccettabile.

“La percezione diffusa è quella di un completo abbandono”

È noto a tutti che il degrado, lo spaccio e l’aggregazione incontrollata di gruppi dediti a schiamazzi e intimidazioni portano con sé un deterioramento del tessuto sociale, fungendo da volano inevitabile per la microcriminalità, inclusi furti e rapine.

Nonostante le frequenti e puntuali segnalazioni effettuate nel tempo, non abbiamo registrato alcun reale mutamento della situazione sul campo.

I cittadini che rappresento sono estremamente delusi e demoralizzati.

La percezione diffusa è quella di un completo abbandono da parte delle istituzioni competenti.

Come gruppo di Controllo di Vicinato continuiamo a fare la nostra parte segnalando, collaborando e presidiando il territorio, ma la prevenzione della criminalità e la tutela dell’ordine pubblico non possono ricadere unicamente sulle spalle dei privati cittadini.

Le richieste: pattugliamenti serali, contrasto allo spaccio e risposte dalle istituzioni

Chiediamo pertanto con la massima urgenza:

Un presidio costante e pattugliamenti coordinati (specialmente nelle fasce orarie serali e notturne più critiche) nelle zone di Baia del Re, La Madonnina, Via Spezzaferri e Via Nure.

Interventi mirati e coordinati al contrasto attivo dello spaccio e delle situazioni di degrado e disturbo legate ai gruppi di giovani nei punti caldi più volte segnalati (inclusi i parchi e i campi giochi).

Un riscontro concreto e formale a questa nota, che attesti l’assunzione di impegni precisi ed esecutivi nei confronti della cittadinanza.

Le critiche all’Amministrazione comunale sui lavori stradali

Visto il prodigarsi di questa amministrazione comunale alla riasfaltatura delle strade in vista delle prossime elezioni, con un pizzico di polemica e provocazione, chiediamo lo stesso impegno nella risoluzione dei problemi ben più importanti per i cittadini….una buca può essere fastidiosa ma “avere paura di aprire la finestra per gettare i rifiuti nel contenitore sul balcone” può esserlo molto di più.

L’appello finale per interventi immediati sulla sicurezza

Certi che la sicurezza dei cittadini debba rimanere una priorità assoluta per chi governa e tutela il territorio, chiediamo un urgente ed effettivo riscontro alla presente e azioni visibili ed immediate che diano una risposta concreta.