Serie B – Un’Assigeco da applausi manda al tappeto Orzinuovi 87-82

Una grande Assigeco Piacenza porta a casa due punti di carattere nella sfida interna contro Orzinuovi, capitalizzando al meglio l’ultimo quarto di una partita nel complesso ben giocata da entrambe le formazioni. Privi di Vanin e Ferraro, i Lupi mostrano le zanne e giocano una grande prova di squadra, con Pirani e Vettori a guidare l’attacco biancorossoblu con 22 punti a testa e tante giocate importanti nei possessi decisivi. La vittoria porta Piacenza a otto punti in campionato, gli stessi degli orobici, ma ora sarà importante recuperare le energie in vista della complicata trasferta di Agrigento del prossimo weekend.

Le parole del coach

“I ragazzi sono stati molto bravi, ma non mi piace troppo l’abuso di superlativi. Purtroppo è solo una partita di inizio novembre che vale due punti, ma abbiamo dimostrato di essere una squadra che combatte e non si arrende. Nel primo tempo non abbiamo fatto canestro da tre punti, però abbiamo combattuto contro la migliore squadra a rimbalzo del campionato. Ci aspettavamo una grande prestazione di Pirani, nel breve periodo l’emergenza costringe ognuno a dare qualcosa in più. Ora ci aspetta un periodo impegnativo, dobbiamo resettare e da martedì penseremo alla prossima partita”.

UCC Assigeco Piacenza – Logiman Orzinuovi 87 – 82

(19-17; 24.24; 21-22; 23-19)

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 7 (1/3, 1/5), Enrico Vettori 22 (4/8, 3/11), Luca Toniato 10 (3/4, 1/3), Giovanni Poggi 8 (4/7, 0/3), Simone Giunta 6 (3/5, 0/3), Matteo Picarelli 12 (1/1, 2/4), Federico Pirani 22 (8/14, 0/0), Matteo Ermelani 0 (0/0, 0/0), Dario Spagnolo NE, Gabriele Cattivelli NE, Stefano Olivieri NE-. Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella)

Logiman Orzinuovi: Fabrizio Piccone 17 (4/6, 3/7), Alberto Cacace 15 (5/6, 1/6), Nicolò Dellosto 3 (0/0, 1/2), Davide Zilli 6 (0/3, 2/4), Tommaso Oxilia 10 (5/9, 0/0), Tommaso Minoli 7 (0/0, 1/4), Francesco Bedetti 8 (2/2, 1/4), Niccolò Venturoli 12 (1/2, 3/5), Alberto Stefani 4 (2/4, 0/0), Gabriele Lucherini NE. Allenatore: Giovanni Bassi (assistente: Matteo Mattioli)