Volley – Gas Sales Piacenza, mercoledì biancorossi impegnati a Trento, curiosità e statistiche

Gas Sales Piacenza in viaggio. Primo turno infrasettimanale del campionato di SuperLega Credem Banca e la formazione biancorossa torna oggi al lavoro al PalaBancaSport, con una seduta pomeridiana di pesi, per iniziare la preparazione della sfida con Itas Trentino, in programma al BTS Arena di Trento mercoledì 4 novembre (ore 20.30 diretta su DAZN e VBTV) e valida per la quarta giornata di andata.

Con Trento sarà la prima di due gare che i biancorossi affronteranno in settimana: domenica 8 novembre torneranno, infatti, protagonisti al PalabancaSport per affrontare Rana Verona nella quinta giornata di campionato.

Programma di lavoro settimanale

Lunedì: riposo; pesi

Martedì: riposo; palla e partenza per Trento

Mercoledì: rifinitura: 0.30 quarta giornata di campionato con Itas Trentino

Giovedì: riposo; riposo

Venerdì: pesi e palla; palla

Sabato: riposo; palla

Domenica: rifinitura; ore 18.00 quinta giornata di campionato con Rana Verona

Sfida numero 30 quella in arrivo contro la formazione trentina, sono 29 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Play Off scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega. La scorsa stagione le due squadre, oltre che nelle due gare di Regular Season, si sono affrontare nella Semifinale di Coppa Italia: vittoria per 3-1 di Piacenza nella decima giornata di ritorno, vittoria per Trento nella decima giornata di andata campionato e nella Semifinale di Coppa Italia entrambe al tie break.

Il bilancio è di 22 successi per Trento, mentre in sette occasioni è stato il sestetto biancorosso ad esultare.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale a Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto della stagione 2021-2022 quando Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose al PalabancaSport al tie break (21-25, 29-31, 25-19, 25-20, 24-22) e la partita registrò 241 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2021-2022: Gara 2 dei Quarti di Finale dei Play off Scudetto il secondo parziale andò ai trentini per 31-29 ma a fine gara furono i piacentini ad esultare dopo aver perso il primo e secondo set. Il parziale più agevole è datato stagione 2020-2021, quarta giornata di andata: Trento si impose nel secondo set per 25-13.