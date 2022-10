G&G Pet Food, il benessere animale parte da prodotti naturali: parla piacentino la nuova linea Bio Eco Pet Care

E’ stato tagliato un altro significativo traguardo in casa della G&G Pet Food di Castelvetro, la cui mission, perfezionata grazie all’esperienza di G&G Consulenza e Sviluppo, è quella di fornire ai proprietari di animali domestici prodotti di elevata qualità, privi di additivi chimici e realizzati solo con ingredienti naturali selezionati. Il riferimento va subito alla nuova linea Bio Eco Pet Care G&G Pet Food, creata e studiata per il benessere e l’igiene degli animali domestici con estratto naturale di Prunus (dallo shampoo al balsamo per cani e gatti fino al disabituante e al “Deovapo lettiera”). Un esclusivo percorso quello che vuole sfruttare ed esaltare le proprietà del Prugnolo (Prunus Spinosa), pianta selvatica da fiore della famiglia delle rosaceae tipica dell’appennino emiliano. Si riconosce per i suoi frutti a forma di bacca e per i suoi fiori bianchi. Le sostanze contenute in questi frutti aiutano, infatti, a rigenerare la cute in presenza di dermatiti, ferite e lievi ustioni e contribuiscono inoltre all’eliminazione di funghi e batteri.

«E’ un momento di assoluta gratificazione quello che stiamo vivendo in queste ore – hanno spiegato il dottor Gianluca Gemo e Nadia Bragalini cofondatori di G&G Pet Food – dopo il lancio della nostra nuova linea di prodotti realizzati con la passione, l’amore e la cura che ci contraddistinguono. Fondamentale, in questo percorso di studi e ricerche approfonditi e fattivo impegno, il riconoscimento di due certificazioni, “Bio” ed “Eco”, rilasciate da Qualitaly Bio, organismo di controllo e certificazione con sede legale proprio a Castelvetro, che ha di recente elaborato il disciplinare “BioECoPetCare”, specifico per la cura dei nostri amici a 4 zampe, con lo scopo di valorizzare l’utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale e in grado di esprimere la massima tutela possibile per ogni forma di vita».

La Qualitaly Bio, forte di un’esperienza maturata nel campo della certificazioni food da oltre 20 anni, ha dunque realizzato un disciplinare che si prefigge tra i principali scopi quello di promuovere l’ utilizzo di materie prime da agricoltura biologica o da raccolta spontanea certificata escludendo la presenza di materie prime non vegetali considerate “a rischio”, come ad esempio allergizzanti o irritanti, e puntando sulla produzione attraverso le più moderne tecniche ecocompatibili. Il rilascio della certificazione prevede un preciso iter di valutazione e un controllo effettuato da tecnici esperti (per lo più biologici, chimici e tecnologi farmaceutici) direttamente in azienda, prediligendo le fasi di produzione. L’adesione al disciplinare “BioEcoPetCare”, e la certificazione che ne consegue, è garanzia per chi acquista il prodotto: «La sigla “Bio” perchè piante e ingredienti di origine vegetale provengono da agricoltura biologica o da raccolta spontanea certificata – spiega il team di Qualitalybio – mentre “Eco” vuole sottolineare che gli altri componenti di origine non vegetale sono selezionati in base a criteri di innocuità e non tossicità. Qualitaly è orgogliosa di avere tra i principali fruitori del proprio marchio dedicato al Pet Care, la G&G Consulenza e Sviluppo, un’azienda che da anni persegue ricerca e sviluppo nel settore del pet food e del benessere animale, mantenendo da sempre un altissimo livello di innovazione e accuratezza delle proprie proposte.

Questa ulteriore certificazione rappresenta un altro importante passaggio nel panorama di eccellenza che la G&G propone. Ed è anche per questo motivo che i tempi di ottenimento della certificazione sono stati brevi, perché l’impresa piacentina già partiva da una conoscenza profonda del settore, delle materie prime e delle possibili formulazioni. La linea proposta da G&G offre da un lato un prodotto con una componentistica studiata e formulata per il benessere dell’animale , pertanto priva di tossicità e dall’altro un ritorno in termini di ecocompatibilità della scelta, che, per chi ama gli animali, è tutt’altro che un aspetto di secondo piano». Il consumatore, scegliendo i prodotti dell’azienda G&G Consulenza e Sviluppo garantiti dalla certificazione di Qualitaly Bio, compie una scelta totalmente green, dall’alimentazione alla cura dei nostri pets, riservando loro prodotti e alimenti di altissima qualità.