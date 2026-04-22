“Non bisogna avere sfiducia nei trapianti”, il Senato sceglie il film piacentino “Briciole al cielo” come testimonial – AUDIO

Dopo le recenti vicende tragiche di Napoli con la morte del piccolo Domenico che ha ricevuto un nuovo cuore inutilizzabile, le Istituzioni nazionali sentono la necessità di mettere nella giusta luce il sistema trapiantologico italiano che, con quasi 5.000 trapianti all’anno con esito positivo, rappresenta un’eccellenza a livello internazionale.

L’evento in Senato

Per questo si è scelto un progetto piacentino che sarà al centro di un importante evento organizzato presso il Senato della Repubblica, il prossimo 28 aprile nella prestigiosissima sala Koch: la presentazione del cortometraggio “Briciole al cielo” sarà l’occasione per riunire esperti da tutta Italia sul tema “Il dono della vita nel sistema trapiantologico italiano”.

L’evento, organizzato da AIDO nazionale e dal Cineclub Piacenza G. Cattivelli, è nato per iniziativa della Sen. Elena Murelli (Segretario di Presidenza del Senato) e del Sen. Filippo Melchiorre e gode del prestigioso patrocinio del Senato stesso.

Dopo la tragica vicenda di Napoli – commenta Tiramani – c’era il rischio che venisse messo un po’ in discussione in generale il sistema dei trapianti per un caso singolo. E’ bene ricordare che in Italia sono quasi 5mila i trapianti che vengono effettuati ogni anno con esito assolutamente positivo, quindi nelle istituzioni c’è la necessità di ridare la dimensione corretta a questo sistema per togliere anche paure e disinformazioni. In particolare da piacentini siamo veramente onorati che per fare questo sia stato scelto il progetto legato al corto “Briciole al cielo”.

Una proiezione prestigiosa in Senato

Sì, per dare l’idea concreta sul tema e per dare soprattutto una speranza alle 8.500 persone che stanno aspettando la chiamata per un organo. Purtroppo l’anno scorso le adesioni per donare gli organi hanno avuto un calo notevole, sono il 40% le persone che dicono di no. Naturalmente hanno il diritto di dire di no, ci mancherebbe altro, però ricordiamoci che questa scelta condanna a morte 300 persone all’anno in Italia.

Il trasporto degli organi

Sarà l’occasione anche per fare il punto sui vari sistemi di trasporto di organi per trapianti e sull’aiuto del cosiddetto “cuore artificiale” utilizzabile proprio in attesa della disponibilità di organi.

Sono attesi gli interventi del Presidente del Senato, del Ministro della Salute, del Direttore del Centro Nazionale Trapianti, della Presidente nazionale di AIDO, del Presidente della Pontificia Accademia della Vita, del direttore della rivista Famiglia Cristiana, di diversi Senatori e di altri illustri relatori che accompagneranno la proiezione del cortometraggio scritto e diretto dal morfassino Tiramani che sarà presente insieme ad una quindicina di piacentini che fanno parte della troupe che ha realizzato il film stesso.

Gli ospiti arriveranno da ben 8 diverse regioni italiane e tra loro ci saranno

Presidenti nazionali di diversi ordini professionali sanitari (AAROI, TSRM, SITO, FNOPI, ecc.)

Dirigenti di importanti strutture sanitarie di Piemonte, Toscana e Lazio

Dirigenti dell’Istituto Superiore di Sanità

Dirigenti nazionali e regionali delle associazioni del dono

L’Amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comandante ed il direttore medico del 31° Stormo dell’Aeronautica militare (che si occupa dei trasferimenti aerei d’urgenza)

Diversi Sindaci (compreso quello di Morfasso, Paolo Calestani che sarà accompagnato da 3 consiglieri)

Testate giornalistiche nazionali

Il giorno precedente la presidente nazionale AIDO, Flavia Petrin, insieme a Tiramani e alla segretaria di edizione del film, Valeria Tedaldi, sarà a Napoli per incontrare la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, per ringraziarla della grande testimonianza di dignità offerta in questa tragica esperienza e delle parole avute proprio nei confronti di AIDO; con l’occasione sarà consegnato alla mamma uno speciale omaggio targato Piacenza.

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