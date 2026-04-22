Volley, la Gas Sales BluEnergy scrive la storia! La Coppa Cev è di Piacenza! Luneburg cade in 3 set. Coach Boninfante: “Fantastico vincere così” , Simon dice addio: “Questa sarà sempre casa mia” AUDIO

l sogno è diventato realtà! La Gas Sales BluEnergy non tradisce le aspettative ed alza al cielo la Coppa Cev per una notte di volley e di gioia che difficilmente sarà dimenticata dai Lupi Biancorossi, ma anche da tutti gli altri tifosi di Piacenza. Un risultato storico non solo per il club della presidentessa Elisabetta Curti, vittorioso alla sua prima finale europea, ma anche per la pallavolo piacentina nel suo complesso: Piacenza ha infatti vinto una Top Teams Cup nel 2006 (l’antenata dell’attuale) ed una Challange Cup nel 2013, ma mai aveva raggiunto la Cev, sfiorata solo nel 2007 e nel 2023!

Quella dei ragazzi di coach Boninfante è stata una stagione incredibile, che ha portato i biancorossi a raggiungere il secondo trofeo più importante d’Europa dopo la Champions. Eppure è stata un’annata complessa, caratterizzata da infortuni pesanti, su tutti quelli dei centrali: Simon, ritornato in grande spolvero solo per gli ultimi mesi di campionato e play-off e Galassi che ha dovuto addirittura fronteggiare un tumore ai testicoli. Il tecnico della squadra non ha mai perso la calma, né tantomeno la fiducia di un gruppo che si è dimostrato superlativo su tutti i fronti. La corsa allo scudetto è sfumata solo in semifinale contro una Perugia che ad oggi è probabilmente la squadra più forte del mondo, ma i piacentini non hanno fallito questo obiettivo prestigioso: “Una vittoria fantastica per me e per tutta la squadra. Una stagione che a volte è stata complessa per qualche assenza, ma la squadra ha sempre dato il massimo e meritava questo traguardo. L’obiettivo è sempre stato di giocare tutte le partite al massimo e lo abbiamo fatto. Abbiamo lasciato un marchio a questa giovane società e questa è la cosa che ci gratifica di più. La forza morale del gruppo? Non avevo dubbi”

Pensare che i percorso in Cev non era partito nel migliore dei modi. Al primo turno contro i cechi del Ceske Budejovice Simon e compagni sono stati costretti al golden set, poi vinto per il rotto della cuffia. Da lì in poi però il percorso è stato impeccabile: doppio successo con gli spagnoli del Deportivo Rio Duero Soria, doppio successo anche con polacchi dello Jastrzebski, ai quarti i biancorossi non hanno lasciato nemmeno un set ai tedeschi del Berlino ed in semifinale hanno superato sia in casa che in trasferta gli sloveni del Lubiana. In finale di nuovo una formazione tedesca: i ragazzi terribili del Luneburg, che hanno fatto vedere già ottime cose loro campionato. Dopo il 3-0 dell’andata, ottenuto con grandi break nel cuore dei primi due set, a Piacenza sono bastati i primi 2 parziali per far festeggiare un Palabanca Sport completamente sold out, poi ha chiuso la gara con un secco 3-0. E’ la sera anche dell’addio di Robertlandy Simon alla maglia di Piacenza: “Sono onorato di aver fatto parte della storia di questa società e degli anni passati a Piacenza Siamo stati bravi ad arrivare fino in fondo nonostante tutti gli infortuni. Questa sarà sempre casa mia”. Simon è stato eletto anche MVP della finale.

I sestetti

Gas Sales Piacenza – Bovolenta, Porro, Gutierrez, Mandiraci, Simon, Galassi, Loreti (L). All. Boninfante

Luneburg – Enlund, Valimaa, Gruvaeus, Champlin, Young, Howe, Takahashi (L). All. Hubner

Arbitri l’olandese Suleyman Yalcin il portoghese Raquel Portela

Primo set

Simon mura Champlin, poi Gruvaeus pareggia 1-1. Gutierrez 2-1. Errore di Gruvaeus 3-1. Gruvaeus 3-2. Invasione di Lunebrug e Piacenza scappa sul 5-2. Primo tempo di Howe 5-3. Muro a tre di Piacenza e Galassi fa 7-3. Ace di Bovolenta 8-3. Primo tempo di Kunstmann 8-4. Enlund in lungolinea, Loreti non riesce a difendere 9-5. Errore di Mandiraci 9-6. Enlund in diagonale 10-7. Primo tempo di Simon. Ace di Porro 12-7. Howe mura anche Gutierrez 13-10. Pipe di Mandiraci 15-11. Invasione di Champion 16-13. -Mandiraci in parallela. Attacco di Gruvaeus. Ancora ace di Porro 19-14! Quattro tocchi per il Luneburg -. Free ball di Bovolenta 21-15. Controbreak del Luneburg 22-18. Out di pochissimo Bovolenta 23-19. Piacenza vince il primo set 25-20

Secondo set!

Subito 2-0 per Piacenza. Muro out sull’attacco di Mandiraci 3-1. Primo tempo di Simon, poi timeout di Hubner 6-2. Bovolenta molto defilato 7-2. Enlund prova ad accorciare 7-3. Enlud 8-4. Bovolenta 9-4. Ace di Bovolenta 10-4. Enlund 10-5. Primo tempo di Galassi 11-5. Out Gutierrez. Gruvaeus gli ospiti tornano a –4. Mandiraci con il bilancere 14-9. Primo tempo di Simon 15–10. Gutierrez raggiunge altezze vertiginose 17-12. Tocco di seconda di Porro e il Luneburg chiama timeout 18-12. Primo tempo di Galassi 19-13. Punto di Gruvaeus 20-15. Primo tempo di Simon. Ora la Cev è vicinissima. Setball per Piacenza! ENlung annulla il primo setball. PIACENZA VINCE LA COPPA CEV

Terzo set

Piacenza ha già la Coppa in bacheca, ora i biancorossi giocano solo per vincere la partita. Entra Andringa, entra Porro e Comparoni. Ace di Alessandro Bovolenta 15-09. Tutto facile per Piacenza che conduce 17-10. Leon a segno 21-15. Free ball di Dragan Travica. Piacenza vince 3-0 e festeggia la Coppa Cev!

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy