Arti marziali – Tris di titoli nazionali di Muay Thai per la Yama Arashi

Tris di titoli nazionali a Concorezzo per la Yama Arashi, protagonista nel Muay Thai con la competizione organizzata dalla Fimt 4.0 (Federazione italiana Muay Thai) sotto l’egida dell’ente di promozione Asc riconosciuto dal Coni.

La squadra piacentina ha dato vita complessivamente a ben 140 match con nove atleti impegnati, tutti allenati da Tommaso Ferrari, coadiuvato nell’occasione da Erika Boselli.

Sul gradino più alto sono saliti Edoardo Ferrari (al limite dei 52 chilogrammi), Aaron Zanetti (-57 chilogrammi) e Simone Strefi (al limite dei 63 chilogrammi), anche se tutti i partecipanti piacentini sono saliti sul podio. Quattro, invece, gli argenti con Emanuele Grassi (-60 chilogrammi), Lorenzo Lazzari (-75 chilogrammi), Edis Muharemovic (-85 chilogrammi) e Luigi De Pasquale (+85 chilogrammi). Infine, le due medaglie di bronzo, centrate da Simone Peveri (-75 chilogrammi) e Gianluca Rapetti (-80 chilogrammi).

“E’ stata – il commento del direttore tecnico della Yama Arashi Gianfranco Rizzi – una trasferta molto positiva, che ci incoraggia a proseguire nel progetto per la Muay Thai che alla Yama Arashi seguiamo da alcuni anni. Questi ragazzi stanno crescendo molto bene e con lo spirito di squadra giusto e sapranno senz’altro prendersi tante altre belle soddisfazioni. Un plauso a Tommaso Ferrari che li allena con tanta passione”.

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