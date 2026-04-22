Baseball – Tutte vittoriose le giovanili del Piacenza

Dopo un turno inaugurale che aveva lasciato l’amaro in bocca alle giovanili biancorosse, arriva finalmente un weekend ricco di soddisfazioni. A farne le spese è stata Sala Baganza, battuta sia in U15 che in U12.

Nel primo caso, vittoria casalinga al De Benedetti per 7-6 al termine di sette innings molto combattuti. Gli ospiti partono forte portandosi sul 3-0 già nel primo inning, ma Piacenza reagisce e rimonta fino al 5-4 al sesto. Nell’ultimo attacco, i parmensi tornano avanti sul 6-5, ma al cambio di campo arriva il ribaltone definitivo dei biancorossi, che si impongono sul filo di lana per 7-6.

Questa la formazione: Dragoni (3B), Rosario (SS), Jimenez M. (ricevitore), Bertonazzi E. (1B), Boiocchi (lanciatore), Mendoza (esterno centro), Martinez (esterno sinistro), Riva (esterno destro), Jimenez F. (2B). Subentrati Wakonyu, Orefice e Oliveira.

In trasferta, invece, netto successo per 6-0 per i più piccoli dell’U12, sempre nel derby contro i ducali di Sala Baganza.

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