Educazione, il valore formativo dello sport. Il 9 maggio il convegno “Vivere da sportivi”. Zani: “Futuri cittadini e atleti consapevoli” – AUDIO

Educazione, il valore formativo dello sport. Il 9 maggio a Piacenza il convegno “Vivere da sportivi”.

Il “flash talk”, evento collaterale della 29^ Placentia Half Marathon, è organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale in collaborazione alla Associazione Medico Sportiva di Piacenza e il Coni. Il convegno è in programma sabato 9 maggio alle ore 10.00 presso il Palabancaeventi di via Mazzini 14 a Piacenza.

L’iniziativa prevede interventi brevi per presentare diversi argomenti di fondamentale importanza trovando il tema educativo in un contesto sportivo. E’ stato scelto questo modo di intervenire per i relatori, proprio per dare l’opportunità ai partecipanti di ascoltare più idee stimolando in questo modo più riflessioni e approfondimenti.

I temi che evidenzieremo – spiega a Radio Sound Fiorenzo Zani coordinatore Ufficio di Educazione fisica dell’USP – toccano sport, scuola, salute e sicurezza.

Lo sport a scuola è una realtà fondamentale, per lo sviluppo psicofisico dei futuri atleti e cittadini. La scuola, insieme alla famiglia, rappresenta la presenza educativa e le realtà sportive del territorio possono creare una sinergia educativa importante. A scuola l’attività viene finalizzata per far emergere talenti sportivi, ma soprattutto per educare i giovani a diventare atleti, cittadini consapevoli, anche in prospettica futura.

Una delle sfide è far capire ai giovani che il tempo libero non è soprattutto legato alle tecnologie

Sì, questa è proprio una battaglia molto importante che deve mettere le radici proprio sulla cultura dell’attività sportiva. Toccheremo anche argomenti un po’ particolari nel convegno, quindi sport e parità di genere o il tema dell’età biologica ed età anagrafica.

Presenti alla presentazione

Alessandro Confalonieri ASD Placentia, Ludovico Mazzoni Banca di Piacenza, Mario Dadati Assessore allo sport del Comune di Piacenza, Monica Patelli Presidente della Provincia di Piacenza, Andrea Grossi Dirigente Ufficio Scolastico di Piacenza e Parma, Pietro Peveri Coni Provinciale, Fiorenzo Zani coordinatore Ufficio di Educazione fisica dell’USP, Alessandra Bonomini di Infoambiente del Comune di Piacenza.

Il programma

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