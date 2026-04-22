Volley – River scrive una pagina memorabile: l’U18 conquista il titolo territoriale

Il River Volley Vigorplant scrive una pagina memorabile della propria storia sportiva, conquistando il titolo territoriale Under 18 femminile al termine di una Final Four emozionante disputata in un PalaRebecchi gremito e carico di entusiasmo. Nella finalissima, la formazione piacentina ha superato con un netto 3-0 l’RM Volley, al termine di una gara intensa, spettacolare e combattuta ben oltre quanto suggerisca il punteggio.

La squadra guidata da coach Paolo Sagliani ha dimostrato solidità, qualità tecnica e grande coesione, imponendosi con i parziali di 25-20, 25-21, 25-17 contro un’avversaria che non ha mai smesso di lottare. Un successo che assume ancora più valore proprio per il livello espresso dalle rivali, protagoniste di un match ricco di scambi spettacolari e momenti di alto agonismo.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Sergio Tiboni, che ha voluto sottolineare il lavoro di squadra e la crescita del gruppo: un risultato costruito nel tempo, grazie all’impegno delle atlete, dello staff tecnico e al sostegno continuo della società e del territorio. Sulla stessa linea il vicepresidente Alessandro De Santis, che ha evidenziato l’importanza dell’organizzazione dell’evento e il forte legame tra le giocatrici, molte delle quali cresciute insieme sin dalle categorie giovanili.

Determinante anche il contributo dello staff tecnico, con il direttore sportivo Emanuele Motta che ha ricordato le difficoltà affrontate durante la stagione, tra cui il cambio in panchina, superate grazie alla capacità di adattamento e alla determinazione del gruppo. Coach Sagliani, subentrato in corsa, ha espresso tutta la propria emozione per una vittoria arrivata davanti a un pubblico straordinario, sottolineando come l’unità della squadra sia stata la chiave del successo.

Il trionfo dell’Under 18 arriva inoltre a coronamento di un periodo particolarmente positivo per il River Volley, reduce anche dalla conquista del titolo Under 16 e protagonista in altre categorie giovanili. Un segnale chiaro della qualità del progetto sportivo e della crescita costante del movimento.

A rimarcare il valore dell’evento anche la presidente FIPAV Piacenza Elisa Ghezzi, che ha parlato di una giornata all’insegna dello sport e dei suoi valori più autentici, mentre il sindaco di Rivergaro Andrea Gatti ha evidenziato come questo successo rappresenti non solo un risultato sportivo, ma anche un esempio positivo per tutta la comunità.

Il River Volley Vigorplant si conferma così una delle realtà più solide e promettenti del panorama pallavolistico giovanile, capace di unire risultati, organizzazione e un forte senso di appartenenza. Un titolo che vale doppio e che guarda già al futuro, con ambizioni rinnovate nelle prossime fasi regionali.

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