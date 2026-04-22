Tennis – Dal 28 aprile l’ITF Master alla Vittorino da Feltre, tappa italiana del World Tennis Masters Tour

Dal 28 aprile al 3 maggio i campi in terra rossa della Vittorino da Feltre ospiteranno l’ITF Master MT 100 Assipiacenza, una delle poche tappe italiane del World Tennis Master Tour.

L’evento, patrocinato dal Comune di Piacenza, è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla presenza del Presidente della Vittorino da Feltre Gianluigi Tedesco, del Consigliere delegato al tennis Cristiano Pernigotti, del Responsabile dell’Area tecnica Giuseppe Massola, e di Stefano Teragni e Francesco Marazzi in rappresentanza di Unipol Assipiacenza.

Tedesco e Pernigotti

“Per la Vittorino è un onore essere stata scelta per ospitare una tappa di questo importante evento agonistico internazionale riservato agli Over, una categoria in costante crescita già da anni. E’ il primo anno e vogliamo adoperarci per far diventare questo torneo un appuntamento fisso del calendario sportivo piacentino, puntando anche ad incrementare il punteggio fino a 500. Un grazi alla nostra struttura tecnica e agli sponsor che ci hanno supportato permettendosi di inserire la Vittorino in questo prestigioso torneo internazionale”.

Il Master MT 100 Assipiacenza vedrà complessivamente in campo circa 120 tennisti provenienti non solo da tutta Italia ma anche da altre sette nazioni: Gran Bretagna, Germania, Olanda, Polonia, Stati Uniti, Ucraina, Tahiti.

Ha aggiunto Massola

“Non ci aspettavamo una simile partecipazione ma al massimo 60-70 iscritti. Abbiamo allestito venti diversi tabelloni sia maschili che femminili con incontri di singolo, doppio e doppio misto. Per lo svolgimento del torneo abbiamo messo a disposizione cinque campi scoperti e due coperti, e una struttura operativa composta da venticinque persone tra giudici arbitri coordinati da Roberta Cotta, tecnici, medici, fisioterapisti e addetti alla segreteria. Un grande evento agonistico che permetterà a tanti giocatori provenienti anche da paesi lontani di vivere e conoscere il nostro territorio”.

Hanno precisato Marazzi e Teragni

“Assipiacenza ha una partnership storica con questa società sportiva ed è per questo che abbiamo subito risposto presente alla chiamata del Presidente Tedesco. La Vittorino da Feltre è una società sportiva prestigiosa con un glorioso passato alle spalle ed importanti risultati in bacheca, e questo torneo contribuisce a dare lustro non solo a questo circolo ma anche a tutto lo sport piacentino”:

L’organizzazione piacentina del Master MT 100 è stata resa possibile grazie anche al sostegno di Unipolsai Assipiacenza, Delta Rem Autodemolizioni, Health Poliambulatorio e PharmExtracta.

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