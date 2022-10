Scontro tra un’auto e una bicicletta, muore un uomo di 72 anni

Auto contro bicicletta, muore un uomo di 72 anni, Germano Perdoni. I fatti sono accaduti nei pressi di Mocomero, frazione di Vernasca. L’uomo stava pedalando in sella alla propria bicicletta lungo la Provinciale 21 quando, per motivi da chiarire, una vettura che proveniva dal senso di marcia opposto lo ha colpito. L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno tentato di rianimare il ferito: per il 72enne, però, non c’è stato nulla da fare. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri di Vernasca.