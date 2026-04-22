Piacenza celebra il 25 Aprile: cortei, musica ed eventi per la Festa della Liberazione

Piacenza si prepara a celebrare il 25 Aprile, Festa della Liberazione, con un ricco programma di iniziative promosse per ricordare i valori della Resistenza e dell’antifascismo, ma anche per vivere un momento di condivisione aperto alla cittadinanza.

Le celebrazioni di sabato 25 aprile si apriranno con la cerimonia istituzionale e il tradizionale corteo, in partenza alle ore 10 da Barriera Genova. Ad accompagnare l’attesa saranno i canti della Resistenza eseguiti dal Coro dell’Infrangibile. A seguire, la cerimonia ufficiale a cura del Comune di Piacenza con l’orazione civile affidata ad Albertina Soliani, vicepresidente nazionale dell’ANPI.

Dalle ore 12, in Piazzetta Pescheria, sarà attivo un punto ristoro con risotto e paella a cura del Movida, bevande offerte da Arci e crostata messa a disposizione da Coop. Nel pomeriggio, dalle 13.30 alle 19, spazio alla musica per tutti tra Piazzetta Pescheria e Piazza Cavalli.

Le iniziative proseguiranno domenica 26 aprile con “I passi della Libertà”, un trekking urbano della Resistenza organizzato insieme al Museo della Resistenza. La partenza è prevista alle ore 15 da Barriera Genova: un percorso guidato tra i luoghi simbolo della Liberazione a Piacenza, con la voce narrante di Letizia Bravi.

In serata, alle ore 21 al Salone Mandela, andrà in scena lo spettacolo teatral-musicale “Ad ora certa, una suite per Primo Levi”, che ripercorre la vicenda dello scrittore, dalla cattura come partigiano alla deportazione fino al ritorno, intrecciando anche testimonianze dedicate ai partigiani piacentini deportati.

Il 25 Aprile rappresenta per ANPI uno dei momenti più significativi dell’anno: un’occasione per custodire la memoria, riaffermare i valori della libertà e dell’antifascismo e vivere insieme un momento di incontro e partecipazione.

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