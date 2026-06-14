Criticità nel giardino di via Gambara, l’amministrazione: “In settimana manutenzione e riapertura dell’area”

Il giardino di via Gambara è da anni uno dei luoghi che hanno generato il maggior numero di segnalazioni da parte dei cittadini. Danneggiamenti alle strutture, utilizzo improprio degli spazi, bivacchi e problemi legati alla sicurezza hanno reso quest’area oggetto di attenzione costante da parte del Comune. “Per questo si è cercato di intervenire in più modi: dal coinvolgimento di un cantiere scolastico della Scuola Edile per restituire nuova vitalità all’area, agli interventi sulle strutture esistenti, fino all’installazione di una telecamera per la videosorveglianza”, scrive il Comune di Piacenza.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Alcune settimane fa sono inoltre state rimosse le attrezzature del piccolo spazio giochi. Una scelta dettata sia dalla necessità di effettuare interventi di manutenzione, sia dal fatto che quell’area, ormai da tempo, veniva utilizzata prevalentemente come spazio di sgambamento per cani piuttosto che come area giochi per bambini. Per questo motivo sarà trasformata in una piccola area dedicata ai cani al servizio del quartiere, valutando successivamente la ricollocazione delle attrezzature ludiche in una posizione più adeguata.

Detto questo, comprendiamo bene le critiche dei residenti. In questo caso la mancata manutenzione del verde è dovuta a un errore di programmazione che abbiamo commesso e che provvederemo a correggere immediatamente. Di questo ci scusiamo.

Si provvederà quindi già nel corso della prossima settimana al taglio dell’erba e alla riapertura del giardino.

Più in generale, resta aperto il tema del rispetto degli spazi pubblici, che riguarda tutti noi.

Perché siamo ormai la città nella quale una targa posata su una panchina rossa in ricordo di una ragazza vittima di femminicidio viene divelta nell’arco di una settimana.

Anche per questo, accanto agli interventi di manutenzione e riqualificazione, serve un impegno collettivo nel prendersi cura dei luoghi comuni e nel rispettare ciò che appartiene all’intera comunità.

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