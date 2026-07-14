Incendio in un appartamento, 85enne tenta di spegnere le fiamme ma resta intossicata

14 Luglio 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Incendio a Montale in un magazzino, Vigili del Fuoco domano il rogo
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Attimi di paura a Corte Brugnatella, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento di un condominio. Una donna di 85 anni, che in quel momento stava dormendo, è rimasta intossicata dal fumo.

L’anziana si è svegliata accorgendosi delle fiamme e ha tentato di spegnere il rogo gettando dell’acqua. Durante il tentativo, però, ha inalato una notevole quantità di fumo, riportando un’intossicazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e aiutato la donna a lasciare l’abitazione in sicurezza.

Sul luogo dell’intervento è arrivato anche il personale del 118, che dopo le prime cure ha trasportato l’85enne al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie a seguito dell’intossicazione.

Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio, sulle quali sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco.

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