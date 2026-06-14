Vola l’export piacentino nel primo trimestre 2026: crescita del 17%, la miglior performance in Emilia-Romagna

Dopo il calo del 4,5% registrato alla fine del 2025, l’export piacentino ha registrato una robusta ripresa nel primo trimestre di quest’anno.

Da gennaio a marzo, infatti, il valore è pari a 1 miliardo e 800 milioni, vale a dire 261 milioni in più rispetto a quello del marzo 2025, corrispondenti a un incremento del 17,0%.

Come certificato dalle analisi sui dati ISTAT condotte dall’Ufficio Studi e statistica della Camera di commercio dell’Emilia, questa brillante performance colloca la provincia di Piacenza al primo posto in Emilia-Romagna per dinamismo dell’export. In ambito regionale, infatti, solamente Parma riesce a superare la soglia del dieci per cento di crescita, con un +12,4%.

Le ragioni principali di questa spinta del made in Piacenza sono da rintracciare nel settore manifatturiero. Con un valore complessivo di un miliardo e 774 milioni di euro, la manifattura ha registrato un incremento del 16,7% sul periodo di confronto, arrivando a incidere sulle esportazioni totali per il 98,7%.

Analizzando i singoli comparti, il tessile mostra una sostanziale stabilità confermando il volume di 443 milioni di euro di scambi già registrato nel primo trimestre del 2025, con un’incidenza del 25,0%. Al contrario, si rileva una crescita marcata per il comparto macchinari e apparecchi che, grazie a un progresso del 6,8%, si porta a quota 355 milioni di euro e raggiunge un peso sul totale del 20,0%. Anche l’agroalimentare inizia l’anno sotto ottimi auspici, crescendo del 7,6% per un totale di merci vendute pari a 184 milioni di euro, con 13 milioni in più rispetto al 2025.

La forte ripresa dell’export manifatturiero, in ogni caso, è da attribuire ad altri comparti, a partire dagli apparecchi elettrici, che hanno messo a segno una crescita del 51,8%, per un valore complessivo che si è portato a 156 milioni di euro.

Incrementi a tre cifre si sono poi registrati per computer, apparecchi elettronici e ottici (il valore è salito a 115 milioni, con un + 147,6%) e le sostanze e i prodotti chimici (+ 172,2% e valore attestato a 49 milioni).

A 90 milioni, infine, si è portato il valore delle esportazioni di articoli in gomma, materie plastiche e la lavorazione dei minerali non metalliferi, per i quali l’incremento è stato del 35,7%.

Per quanto riguarda le destinazioni geografiche, nel primo trimestre del 2026 l’export da Piacenza ha raggiunto il valore di un miliardo e 428 milioni di euro nel continente europeo, con un incremento pari al 26,5% e un’incidenza sul totale che tocca il 79,5%. Verso l’America si registra invece un calo significativo del 16,3%, con il valore attestato a 81 milioni di euro.

Anche verso l’Asia, che si conferma il secondo continente per importanza per l’export piacentino, ha registrato una flessione (-2,6%) che ha portato il valore dei flussi a 235 milioni di euro.

Il primo trimestre 2026 ha registrato, a livello di singoli Paesi, il ritorno della Germania al primo posto della graduatoria relativa ai maggiori acquirenti esteri.

Sul mercato tedesco, infatti, si è registrato un balzo del 51,0%, per un valore totale di 348 milioni di euro, vale a dire pari a 118 milioni in più rispetto al primo trimestre 2025.

Ottimo anche il risultato dei flussi verso la Francia che, pur cedendo la prima posizione in classifica, ha visto aumentare l’export piacentino del 24,1%, con 57 milioni di euro in più rispetto all’anno precedente e un valore complessivo attestato a 295 milioni.

Segue, più distaccata, la Spagna, che ha segnato un progresso del 59,9%, con un aumento di 67 milioni che ha portato a 178 milioni il valore delle esportazioni piacentine.

Gli USA, al contrario, sono passati dalla quinta posizione occupata nel primo trimestre del 2025 fino all’attuale ottavo posto, riducendo il valore delle merci in arrivo da Piacenza di 16 milioni di euro e portando il totale a quota 52 milioni, con un calo del 23,1%.

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