Giornata del Medico e dell’Odontoiatra a Piacenza: 31 giovani laureati presteranno giuramento

Si terrà sabato 10 ottobre, a partire dalle ore 15, nella Sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza, la 13ª Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Al centro dell’appuntamento ci sarà la cerimonia del giuramento professionale dei neo iscritti all’Ordine. Saranno complessivamente 31 i giovani laureati chiamati a prestare giuramento: 26 iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e 5 all’Albo degli Odontoiatri.

L’evento sarà introdotto dal dottor Maurizio Contini e, dopo i saluti istituzionali, vedrà la partecipazione di Gian Luigi Marseglia, professore ordinario di Pediatria all’Università di Pavia, presidente della Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (SIAIP) e già direttore della Clinica Pediatrica