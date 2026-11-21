Il 25 novembre, dalle 14.30, in Sala Piana, la tavola rotonda con Luciano Violante e Fabio Roia. Le conclusioni affidate a Fabio Pinelli, vicepresidente del CSM.

Violenza sulle donne, i dati del 2026: 67 vittime nei primi nove mesi

Sono 67 le donne uccise in Italia tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2026, quindici delle quali vittime del nuovo reato di femminicidio, sempre per mano di un partner o di un ex. In Europa, una donna su tre (30,7%) ha subìto nella vita violenza fisica, minacce o violenza sessuale, e solo poco più di una vittima su otto ha denunciato alla polizia.

Alla Cattolica di Piacenza il convegno “Il contrasto alla violenza di genere”

Numeri che riportano a una domanda scomoda: una norma, per quanto severa, può fermare una mano violenta? O rischia di diventare un “ansiolitico sociale”, utile a rassicurare l’opinione pubblica ma incapace di toccare le radici del problema?

Da questa domanda, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, prende il via il convegno “Il contrasto alla violenza di genere: una prospettiva multidisciplinare”, che si terrà mercoledì 25 novembre, dalle 14.30, nella Sala Convegni “G. Piana” del campus di Piacenza.

Magistrati, criminologi e accademici a confronto sulla prevenzione

La tavola rotonda è organizzata dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze giuridiche, in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura-Struttura didattica territoriale del distretto della Corte d’Appello di Bologna.

Il confronto coinvolgerà rappresentanti della magistratura, studiosi di diritto e professionisti della criminologia, con l’obiettivo di approfondire il fenomeno attraverso competenze ed esperienze differenti.

Il programma: Luciano Violante, Fabio Roia e le conclusioni di Fabio Pinelli

Dopo i saluti istituzionali di Anna Maria Fellegara, Pro-Rettore Vicario, Marco Allena, Preside della Facoltà, Antonino Barletta, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Grazia Pradella, Procuratore della Repubblica di Piacenza, e Giovanni Solinas, giudice per le indagini preliminari a Ferrara e referente per la formazione decentrata, i lavori saranno introdotti da Francesco Centonze, ordinario di Diritto penale, e Barbara Cavallo, sostituto procuratore a Ferrara.

Al dibattito interverranno Luciano Violante, già magistrato e Presidente della Camera dei deputati, Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano, Francesca Garbarino, criminologa e vicepresidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, e Roberta Casiraghi, professoressa associata di Diritto processuale penale.

Le conclusioni saranno affidate a Fabio Pinelli, Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e avvocato penalista.

Violenza fisica, psicologica, economica e sessuale: i temi del dibattito

Il programma affronterà innanzitutto le diverse manifestazioni della violenza di genere: fisica, psicologica, economica e sessuale, all’interno e all’esterno delle relazioni di coppia, per poi esaminare le diverse tipologie di femminicidio individuate dalla letteratura criminologica (intimo, familiare e non relazionale) e gli strumenti giuridici per contrastare il fenomeno.

Tra gli altri temi, la prevenzione, la protezione delle vittime, la formazione degli operatori e le criticità che emergono nei procedimenti per violenza domestica.

Marco Allena: “Come Università abbiamo il dovere di non restare spettatori”

“Come Università abbiamo il dovere di non restare spettatori; ce lo impone il nostro ruolo di educatori e, a maggior ragione, di appartenenti alla famiglia dell’Università Cattolica” puntualizza il preside della facoltà di Economia e Giurisprudenza Marco Allena.

“Vogliamo favorire il dialogo tra chi opera oggi nel mondo della giustizia, magistrati e avvocati, e gli studenti, che saranno i professionisti chiamati ad affrontare queste questioni in futuro”.

Francesco Centonze: “La violenza di genere non si sconfigge con la sola risposta repressiva”

“La violenza di genere non si sconfigge con la sola risposta repressiva” sottolinea Francesco Centonze: “servono prevenzione, cultura, formazione e sostegno concreto a chi subisce violenza. Il confronto tra competenze diverse è fondamentale per comprendere la complessità del fenomeno e individuare risposte efficaci”.

Convegno del 25 novembre: tre crediti formativi per gli avvocati e iscrizioni

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Piacenza con 3 crediti formativi.

Per le iscrizioni è possibile contattare la Struttura Didattica Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura, tel. 051 201886, uff.magformazdec.ca.bologna@giustizia.it.

Per informazioni: Priscilla Bertelloni, priscilla.bertelloni@unicatt.it.