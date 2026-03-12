Giornata mondiale del rene 2026, prevenzione e screening a Piacenza

Il 12 marzo si celebra la Giornata mondiale del rene, la campagna internazionale dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle malattie renali.
Queste patologie croniche rappresentano un importante problema di salute pubblica: in Italia riguardano circa un cittadino su dieci, pari a oltre 4,5 milioni di persone, mentre a livello globale colpiscono più di 850 milioni di individui, oltre il 10% della popolazione mondiale.
Anche il reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Usl di Piacenza, diretto dal dottor Roberto Scarpioni, partecipa all’iniziativa con attività di informazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza.
Come negli anni passati, a maggio, medici e infermieri di Nefrologia e Dialisi organizzeranno un momento di sensibilizzazione in piazza Cavalli (la data verrà comunicata prossimamente). Durante l’iniziativa i cittadini potranno effettuare gratuitamente il controllo della pressione arteriosa, la raccolta dell’anamnesi clinica e l’esame delle urine. Nel 2025 lo stesso evento aveva visto una partecipazione di oltre 200 cittadini nella tenda allestita in piazza.
«Il decorso di queste patologie – evidenzia Scarpioni – è spesso caratterizzato da assenza di sintomi fino alle fasi più avanzate, quando dialisi o trapianto restano le principali opzioni terapeutiche. In Italia molte persone non sanno ancora di avere una malattia renale cronica. Per questo informazione e prevenzione sono fondamentali per una diagnosi precoce e cure tempestive».