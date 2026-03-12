Raffica di incidenti lungo le strade della provincia, giornata di interventi per i carabinieri

Carabinieri impegnati per rilievi, viabilità e sicurezza. In alcuni casi determinante anche il raccordo con le Polizie Locali, mentre due sinistri hanno richiesto l’intervento del 118.

È stata una giornata intensa, quella di mercoledì 11 marzo, per le pattuglie dei carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza impegnate su più fronti lungo le strade del Piacentino, tra incidenti, disagi alla circolazione e richieste di supporto arrivate da diversi comuni della provincia.

Da Castel San Giovanni a Borgonovo V.T., da Carpaneto P.no a Vigolzone, il susseguirsi degli episodi ha richiesto interventi rapidi per garantire sicurezza, assistenza agli automobilisti e ripristino della viabilità, con il concorso, in alcuni casi, della Polizia Municipale Unione Valnure Valchero competente per territorio.

Castel San Giovanni

La prima segnalazione è arrivata alle 7:30 da Castel San Giovanni, in corso Giacomo Matteotti, dove veniva riferito un sinistro tra un furgone e un’autovettura.

Non si registravano feriti, ma i mezzi risultavano pesantemente danneggiati. In quel frangente la Polizia Locale era impegnata nei servizi legati all’ingresso delle scuole e quindi una pattuglia dei carabinieri si è recata sul posto dove le parti hanno deciso di trovare un accordo, procedendo con la constatazione amichevole.

Carpaneto

Poco più tardi, alle 7.50, la situazione si è fatta più delicata a Carpaneto Piacentino, lungo la SP 6, nei pressi del ponte sul Riglio e in zona Cimafava. Qui la centrale operativa veniva informata di un incidente tra un’auto e un mezzo pesante, con feriti lievi e veicoli d’intralcio alla circolazione. La pattuglia della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda ha raggiunto il luogo del sinistro mentre veniva richiesto anche supporto per la gestione della viabilità.

Gli accertamenti compiuti sul posto hanno consentito di ricostruire un quadro nel quale l’autovettura, diretta verso Piacenza, condotta da una donna di 53 anni, verosimilmente a causa di un improvviso malore, avrebbe invaso la corsia opposta, andando a collidere lateralmente con il furgone che procedeva in direzione contraria. La donna è stata trasportata in ospedale con lesioni giudicate lievi. Nel frattempo i militari hanno eseguito i rilievi, coordinato la rimozione dei mezzi, richiesto la pulizia del piano viabile e seguito tutte le operazioni fino al completo sgombero della provinciale.

Ancora Castel San Giovanni

La mattinata è proseguita con un altro intervento poco dopo le 8:00 ancora a Castel San Giovanni, questa volta lungo la provinciale della Val Tidone, dove veniva segnalato un sinistro con tre auto coinvolte. Anche in questo caso non risultavano feriti. Veniva inviata una pattuglia della Stazione Carabinieri di San Nicolò a Trebbia. Una volta verificata la situazione, emergeva che le parti avevano trovato un’intesa e stavano già procedendo alla constatazione amichevole.

Borgonovo

Ancora sulla provinciale della Val Tidone, alle 11.45, un nuovo episodio si è verificato a Borgonovo Val Tidone. La segnalazione parlava di un sinistro con un furgone, ma senza feriti. I veicoli, secondo quanto riferito, erano già stati spostati e risultavano marcianti. Anche qui sono intervenuti i carabinieri di San Nicolò, che hanno raggiunto il posto ed effettuato i rilievi del caso.

Ancora Carpaneto

Nel pomeriggio, alle 16:00 circa, la pattuglia della Stazione di Castell’Arquato è stata chiamata a intervenire nuovamente a Carpaneto Piacentino, in via Gian Carlo Rossi, per quella che inizialmente appariva come una collisione tra due trattori agricoli. Gli accertamenti hanno però chiarito che non si trattava di un vero e proprio incidente stradale: uno dei mezzi si era fermato sulla strada a causa dello sganciamento del rimorchio, rimanendo in difficoltà sulla carreggiata. Anche in questo caso l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla messa in sicurezza della zona e sulla gestione della viabilità, con richiesta di intervento per il ripristino del manto stradale.

Gragnano

Nel tardo pomeriggio, alle 17.30 circa, da Gragnano Trebbiense è giunta invece, tramite il 118, una richiesta di pattuglia per un incidente tra due autovetture con feriti classificati in codice verde. In questo caso è stato chiesto l’ausilio della Polizia Municipale consorziata, nell’ambito del coordinamento tra i diversi presìdi operativi sul territorio.

Vigolzone

Appena dieci minuti dopo, alle 17.40, un’ulteriore segnalazione arrivava da Vigolzone, lungo la provinciale di Val Nure, dove un automobilista riferiva di essere rimasto coinvolto in un urto con un altro veicolo che, subito dopo l’impatto, si sarebbe allontanato senza fermarsi. Anche per questo intervento è stato richiesto l’ausilio della Polizia Municipale consorziata Valnure per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.

Il bilancio complessivo della giornata restituisce l’immagine di una rete di controlli e interventi costantemente mobilitata, chiamata a fronteggiare in poche ore una lunga serie di episodi, diversi tra loro ma accomunati dalla necessità di tutelare la sicurezza stradale e contenere i disagi per gli utenti della strada. In più di un caso il raccordo tra carabinieri, Polizie Locali, personale sanitario e operatori incaricati del ripristino delle condizioni di sicurezza si è rivelato decisivo per garantire risposte tempestive e continuità operativa.

