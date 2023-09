Giornate del Patrimonio, sabato e domenica musei piacentini a un euro. Presentate le attività didattiche per le scuole – AUDIO

Un ricco programma di attività didattiche rivolte a bambini e ragazzi per l’anno scolastico 2023-2024. A presentarle questa mattina, a Palazzo Farnese, l’assessore alla Cultura Christian Fiazza e il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli. Insieme a loro sono intervenute Francesca Fabbri per Favellarte, Cinzia Cassinari in rappresentanza di Educarte e Micaela Bertuzzi per Arti e Pensieri. L’incontro è stato anche l’occasione per illustrare gli appuntamenti e le visite guidate straordinarie in programma nel fine settimana, durante le Giornate europee del Patrimonio.

Visite guidate con ingresso a 1 euro per accedere alle sezioni museali, laboratori didattici e visite guidate: questo vale sia per sabato 23 e domenica 24 settembre.

Oltre alle visite in programma per questo fine settimana, questa mattina sono state presentate, come detto, le attività rivolte agli studenti delle scuole piacentine. Una rete di soggetti e associazioni ha contribuito a stilare un programma ricchissimo, che condurrà bambini e ragazzi attraverso le varie epoche della storia tramite seminari e laboratori.

“E’ un modo per far conoscere alle nuove generazioni il nostro patrimonio culturale”, commenta Iommelli.

I VARI PROGRAMMI PER L’ANNO SCOLASTICO