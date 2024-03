Giulio Cavalli in scena al Teatro Manicomics il 21 marzo

Giovedì 21 marzo alle ore 21:00 al Teatro Manicomics, in occasione della 24° giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la Rassegna di Teatro e Circo Clown contemporaneo “Rido Sogno e Volo” ospita GIULIO CAVALLI con lo spettacolo “FALCONE, BORSELLINO e le teste di minchia”.

La GIULLARATA STAND-UP ANTIMAFIOSA

Rassegna realizzata con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, la Regione Emilia Romagna, il Ministero della Cultura, Emilia Informatica tramite Art Bonus.

Lo spettacolo

Le mafie sono scomparse dai radar del dibattito pubblico e della politica eppure le operazioni raccontano una realtà diversa. I mafiosi sono sempre gli stessi: hanno nomi e cognomi (che non vogliono che vengano pronunciati e invece li pronunciamo), sono goffi e imbarazzanti nelle loro storie e nelle loro intercettazioni (che noi leggiamo sul palco, cosa c’è di meglio?) e abitano tranquilli facendo finta di essere buoni cittadini. Poiché ridere di mafia è il modo migliore per neutralizzarla e praticare la memoria di Falcone e Borsellino è il modo migliore per onorali, ridere e ricordare sui palchi è il modo migliore per additarli e per cominciare a sconfiggerli (e costringere chi deve farlo a farlo).

BIGLIETTO 15€ – RIDOTTO 10€ (over 65, universitari).