Apre sabato 30 maggio con un look rinnovato la piscina di Nibbiano in Alta Val Tidone

Riapre il 30 maggio la piscina di Nibbiano, per tutti conosciuta come la Poccia Beach, che si presenta con un look rinnovato e nuove aree a disposizione dei bagnanti per godersi l’estate in Alta Val Tidone.

L’apertura della stagione dei tuffi, che sarà affidata dalle 18.00 di sabato ad una serata tra aperitivo con buffet e la musica dei dj Vitaliano e Simone Polini, sarà infatti anche l’occasione per presentare ufficialmente i lavori eseguiti sulla struttura nel corso dei mesi passati dal Comune di Alta Val Tidone.

Nello specifico, è stata sistemata l’area verde con la semina di un nuovo prato. Si è provveduto alla posa del nuovo impianto di illuminazione esterna, alla sistemazione della recinzione nella zona lungo il fiume, al rifacimento del nuovo campo da beach volley, alla sistemazione dei bagni interni degli spogliatoi e non ultimo alla tinteggiatura dei fabbricati esterni. Il tutto con un investimento di circa 50mila euro di fondi propri dell’Ente comunale.

“Siamo pronti all’estate, che sta già bussando forte in questi giorni torridi – commenta il sindaco Franco Albertini – I lavori realizzati ci permettono di avere un impianto sempre più funzionale ed accogliente per i cittadini e i tanti villeggianti che frequentano il nostro territorio nella bella stagione, senza dimenticare che ospiterà da giugno fino ad agosto anche uno dei centri estivi nel nostro comune”.

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