Giuramento a Piacenza il 26 luglio del 212° Corso per Allievi Agenti della Polizia di Stato

Nella mattinata di lunedì 26 luglio, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Piacenza, si svolgerà la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica per gli Allievi Agenti del 212° Corso di formazione.

Il Corso che ha avuto inizio il 27 gennaio scorso, ha visto la partecipazione di 151 frequentatori, di cui nr. 121 Allievi e 30 Allieve, provenienti da Lombardia, Emilia – Romagna, Toscana, Campania ed, in gran numero, dalla Sicilia.

In relazione alla situazione pandemica dovuta all’infezione da Sars Cov2, gli allievi hanno svolto il corso in parola in completa sicurezza, suddivisi in gruppi che, in alternanza, hanno svolto le lezioni addestrative “in presenza” presso la Scuola di Piacenza e quelle teoriche fruendo di innovativa piattaforma di didattica “a distanza”.

Tra le esercitazioni pratiche, la priorità è stata rivolta alla conoscenza ed all’utilizzo dell’arma d’ordinanza, all’ esecuzione delle Tecniche Operative, delle tecniche di Difesa Personale e all’addestramento alla guida sicura. Inoltre, sono state svolte specifiche esercitazioni finalizzate alla miglior gestione della “Tutela dell’Ordine Pubblico”.

In ambito prettamente conoscitivo, molteplici sono stati gli argomenti oggetto di formazione teorica, tra i quali Diritto e Procedura Penale, Diritto Amministrativo, Diritto Costituzionale, Leggi di Pubblica Sicurezza, Ordinamento del Personale, Legislazione Sugli Stranieri, Codice della Strada ma anche Legislazione contro le discriminazioni e “Attenzione alle vittime di reato”, a riprova che la formazione della Polizia di Stato analizza le evoluzioni e le problematiche sociali, al fine di collocare sul territorio validi “operatori della sicurezza”.

Tali lezioni si sono svolte anche grazie al prezioso contributo di docenti e formatori della Questura di Piacenza, della Sezione Polizia Stradale e delle altre specialità nonché di illustri rappresentanti delle istituzioni della città di Piacenza

Inoltre, nell’ambito dello svolgimento del 212° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato presso questo Istituto di Formazione, i frequentatori, spontaneamente, hanno dato vita a diversi eventi ed iniziative con positivi risvolti sociali.

Nel mese di maggio, nella città di Piacenza, si è svolta la “Placentia Half Marathon” che ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di Allievi Agenti (circa cinquanta), il cui ricavato è stato destinato all’acquisto di defibrillatori nell’ambito del progetto denominato “Progetto Vita”.

Facendo tesoro dell’esperienza, nel mese di giugno, nella città di Palermo, un gruppo di 15 (quindici) Allievi ha dato vita alla “Maratona della Memoria”, in ricordo delle Vittime della mafia, il cui ricavato è stato destinato a contribuire alla creazione di campi giochi per bambini e strutture per accogliere persone diversamente abili.

Un momento ricco di emozione è stato l’incontro che il nucleo Allievi ha avuto con la Signora Tina Montinaro, che all’interno dell’Aula Magna dell’Istituto, con grande dignità e fermezza, ha rivissuto i tragici momenti che seguirono all’attentato nel quale persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie e la scorta, formata da giovani Agenti della Polizia di Stato. Il ricordo del sacrificio delle loro vite per la difesa della Legalità, nelle intense parole della Vedova Montinaro, ha costituito un insegnamento profondo ed autentico.

Nella giornata del 27 luglio i futuri Poliziotti partiranno alla volta delle sedi di assegnazione, distribuite nell’area del Centro e Nord Italia, con particolare concentrazione negli Uffici presenti nei capoluoghi di provincia.

Nel rispetto delle misure anticovid le fasi del giuramento verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma “Lifesize”.