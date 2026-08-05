Travolto da un tir in manovra a Codogno, indagini in corso sulla morte di un 49enne piacentino

Tragedia nelle prime ore di martedì 4 agosto a Codogno, dove un uomo di 49 anni, Cristian Fanzola, originario della provincia di Piacenza, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal rimorchio di un mezzo pesante.

L’incidente si è verificato intorno alle 5 del mattino nell’area di carico e scarico di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del tir, un autotrasportatore piacentino di 59 anni, stava dormendo nella cabina del camion. Al risveglio ha avviato il mezzo e ha iniziato le manovre di ripartenza, senza accorgersi della presenza del 49enne sotto il rimorchio.

Per Fanzola non c’è stato nulla da fare: l’uomo è rimasto schiacciato dal mezzo pesante ed è deceduto sul posto.

Restano ancora da chiarire le circostanze della tragedia. Al momento non è noto per quale motivo il 49enne si trovasse sotto il rimorchio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella che possa aver cercato riparo per trascorrere la notte.

Le indagini sono affidate alle autorità competenti, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Il tir è stato posto sotto sequestro, mentre la salma della vittima è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia, che verrebbe eseguita al Centro di medicina legale di Pavia.

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