Giuseppe Conte a Piacenza: “Piazza Cittadella? Sostegno ai cittadini che non vogliono la cementificazione”

Giuseppe Conte a Piacenza per incontrare i cittadini e supportare i candidati locali alle prossime elezioni regionali.

Conte ha espresso la propria solidarietà ai cittadini che in queste settimane si stanno battendo contro la costruzione del parcheggio di piazza Cittadella.

“I cittadini amano questa piazza e sono affezionati a una prospettiva di conservazione del verde. Ritengono che questo non sia il luogo adatto per una cementificazione con un parcheggio, e quindi è una battaglia giusta. Una battaglia che va ascoltata e speriamo che ci sia un ravvedimento per quanto riguarda questo progetto”.

“Le preoccupazioni sono tante per un territorio che si ritrova troppo spesso in emergenza per il maltempo, per cittadini che chiedono e meritano investimenti importanti per la sanità, per la scuola, per la mobilità sostenibile, per tutelare l’ambiente e contrastare il consumo di suolo. Cittadini che si aspettano che le risorse pubbliche non siano destinate a produrre armi per alimentare guerre senza fine, ma servano per migliorare in concreto la loro qualità di vita”.

“Abbiamo raccontato le ragioni che ci hanno spinto a condividere il progetto politico di Michele De Pascale, abbiamo chiarito gli obiettivi politici che vogliamo perseguire”.

“Questo per noi significa fare politica: tra la gente e con la gente, più vivi che mai”.