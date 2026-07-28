Gli negano una birra, 28enne minaccia i clienti ed estrae un coltello in un centro commerciale di Piacenza: arrestato

Gli negano una birra, 28enne estrae un coltello in un centro commerciale di Piacenza: arrestato straniero.

La Squadra Mobile, in ottemperanza a un provvedimento d’urgenza di sospensione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale, emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, ha tratto in arresto un cittadino straniero di anni 28, con diversi precedenti per maltrattamenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e in materia di stupefacenti.

Momenti di paura al centro commerciale

Tale provvedimento è scaturito dopo l’ultimo episodio accaduto nella mattinata del 18 luglio quando la Squadra Volante è intervenuta tempestivamente presso il centro commerciale “Borgo Faxhall” a seguito di una segnalazione di una persona che stava aggredendo fisicamente degli avventori di un esercizio commerciale.

In particolare, lo straniero dopo aver danneggiato alcuni tavolini di un bar aveva iniziato a disturbare e minacciare i clienti e la titolare del bar, in quanto si era visto negare la consumazione di una birra.

Nel seguito della sua azione, l’aggressore ha estratto un coltello da cucina (lungo complessivamente 21 cm) celato nei pantaloncini, iniziando poi a minacciare anche la guardia giurata presente, che cercava di contenere l’azione violenta con l’utilizzo dello spray al peperoncino.

Gli operanti con l’ausilio anche del personale dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure”, con difficolta so o riusciti a bloccarlo in sicurezza, in quanto il 28enne si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol. Inoltre anche durante l’accompagnamento in Questura lo straniero ha continuato ad avere atteggiamenti aggressivi, danneggiando il divisorio dell’autovettura di servizio.

Dopo l’identificazione è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata, nonché sanzionato per ubriachezza molesta e segnalato per la violazione delle prescrizioni relative alla misura di sicurezza dell’affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposto.

Dopo tale segnalazione, la competente Autorità Giudiziaria, ha sospeso la Misura dell’Affidamento in Prova, data dopo aver commesso altri reati, tra cui episodi di maltrattamento e aggressioni verbali e fisiche commessi contro la compagna nel mese di giugno.

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