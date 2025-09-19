Cgil per Gaza, collegamento con la Global Sumud Flottilla: “Azione umana e umanitaria”

Da Piacenza alle acque tra la Sicilia e la Grecia, nel salone Nelson Mandela della Camera del Lavoro di Piacenza, le lavoratrici e i lavoratori pubblici piacentini che oggi, venerdì 19 settembre, garantiranno i servizi e non potranno scioperare “per legge”, hanno incontrato il dottor Yassine Lafram, imbarcato sulla Global Sumud Flottilla.

È il presidente in carica dell’Ucoii, la più importante unione delle comunità islamiche d’Italia: classe ’85, Lafram, originario di Casablanca in Marocco, ha compiuto gli studi superiori a Torino e dal 2005 vive a Bologna, dove si è laureato in Lettere e Filosofia all’Alma Mater. Un incontro tra il lavoro pubblico e la Flottilla reso possibile da Yassine Baradai, segretario generale Ucoii e piacentino del centro della Comunità Islamica



In platea erano presenti rappresentanti del pubblico impiego piacentino di tutti i comparti, riuniti in un’assemblea densa di riflessioni e contenuti, improntata a chiedere la fine dei crimini contro la popolazione di Gaza.

Il contesto è quello della giornata di mobilitazione nazionale con scioperi e manifestazioni in risposta a quanto sta accadendo a Gaza City. A Piacenza l’iniziativa si concretizzerà con una manifestazione alle 16:30 davanti al palazzo del Governo, in piazzetta Tempio, con un documento che i vertici della Cgil di Piacenza consegneranno alla prefetta di Piacenza, dottoressa Patrizia Palmisani, e rivolto al Governo.

“Riteniamo indispensabile una reazione forte, radicata e diffusa del mondo del lavoro, a sostegno della pace, dei diritti umani e della protezione della popolazione civile”.

Le categorie nazionali hanno proclamato scioperi dalle quattro alle otto ore a fine turno in tutti i settori, esclusi i comparti sottoposti alla legge 146/90, che limita il diritto di sciopero nei servizi essenziali.

In questi settori, come a Piacenza grazie alla Fp Cgil, sono state convocate assemblee con le lavoratrici e i lavoratori. Nel pomeriggio, alle 16:30, è prevista la manifestazione davanti alla Prefettura di Piacenza, insieme ad altre in programma in tutta Italia, cui parteciperanno anche realtà del mondo dell’associazionismo.

“Governi e istituzioni internazionali si adoperino immediatamente per fermare ciò che sta accadendo e convochino una conferenza di pace sotto l’egida dell’Onu. Ribadiamo con forza – afferma la Cgil – la necessità di fermare ogni intervento militare nella Striscia di Gaza e garantire corridoi umanitari. Chiediamo inoltre di tutelare le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flotilla, sospendere ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele, rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo Stato di Palestina”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy