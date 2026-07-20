Grandinata nella Bassa, Coldiretti: “Danni a colture e strutture aziendali”

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nella mattinata di oggi, lunedì 20 luglio, sulla Bassa Piacentina, con epicentro nell’area di Monticelli d’Ongina e pesanti ripercussioni anche nei territori di Caorso, Castelvetro e Villanova sull’Arda. Raffiche di vento e una grandinata eccezionale, con chicchi grandi come palline da tennis, hanno provocato ingenti danni alle aziende agricole, alle strutture e alle coltivazioni.
Le segnalazioni raccolte da Coldiretti Piacenza parlano di danni diffusi ai tetti di capannoni agricoli, impianti fotovoltaici, serre e fabbricati rurali, oltre a numerosi alberi abbattuti e rami spezzati anche nei centri abitati. Sono in corso i sopralluoghi per quantificare l’entità complessiva dei danni.
Particolarmente colpite le colture di pomodoro da industria, cipolla e mais, proprio nel pieno della stagione produttiva. La violenza della grandine rischia di compromettere raccolti già messi a dura prova da settimane caratterizzate da temperature elevate e siccità, improvvisamente interrotte da fenomeni atmosferici di eccezionale intensità.
«Ci siamo trovati di fronte a una tempesta di una violenza impressionante – commenta Matteo Rossi, agricoltore associato a Coldiretti Piacenza e amministratore con delega all’Agricoltura, Caccia, Pesca e Sicurezza del Comune di Monticelli d’Ongina –. Chicchi di grandine grandi come palline da tennis hanno colpito aziende e campi, causando danni alle strutture, ai tetti, agli impianti fotovoltaici e alle coltivazioni. Ancora una volta assistiamo a temperature altissime che vengono spezzate da eventi estremi sempre più frequenti e devastanti. Anche sul territorio comunale si registrano alberi caduti e rami spezzati: è in corso la ricognizione per la conta dei danni».
«La grandinata ha colpito pomodori, barbabietole, mais e frutta in raccolta. Nelle zone colpite si contano anche danni strutturali. In dieci minuti abbiamo perso un anno di lavoro e sacrifici» dichiara Andrea Totis amministratore a Villanova con delega all’agricoltura e agricoltore associato a Coldiretti.
«L’ennesima ondata di maltempo – sottolinea il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli – conferma la crescente esposizione dell’agricoltura agli eventi climatici estremi, che si manifestano con precipitazioni concentrate, grandinate di eccezionale intensità e raffiche di vento violente, con conseguenze sempre più pesanti sulla produzione e sulla stabilità economica delle imprese agricole. La tropicalizzazione del clima impone interventi strutturali per aumentare la resilienza delle aziende e del territorio»,
Coldiretti Piacenza invita tutti i soci che hanno subito danni a colture, impianti o strutture aziendali a contattare tempestivamente gli uffici di zona. I tecnici sono a disposizione delle imprese agricole per raccogliere le segnalazioni, effettuare una prima ricognizione e fornire tutta l’assistenza necessaria nelle procedure previste per la denuncia dei danni.