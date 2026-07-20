Nuove disposizioni per il Tiro a segno, Polledri (Futuro Nazionale): “Rischio costi insostenibili per le sezioni locali”

“Esprimo preoccupazione in merito al Decreto Legge n. 108/2026, che introduce nuove disposizioni sull’Unione Italiana Tiro a Segno. Le norme previste rischiano di imporre costi insostenibili alle sezioni locali, realtà che da anni operano grazie all’impegno dei volontari e che svolgono un ruolo essenziale nello sport e nell’addestramento delle Forze dell’Ordine”. Inizia così la nota di Massimo Polledri, esponete di Futuro Nazionale.

LA NOTA DI MASSIMO POLLEDRI

Secondo Futuro Nazionale, l’impianto del decreto mette in pericolo un patrimonio di competenze, passione e servizio al Paese. Per questo il movimento chiede una revisione del provvedimento e lo stralcio dell’articolo 8, ritenuto particolarmente penalizzante per le sezioni territoriali.

I deputati di Futuro Nazionale hanno presentato tre emendamenti con l’obiettivo di tutelare l’autonomia delle sezioni e scongiurare il rischio di chiusure chiedendo autonomia gestionale e amministrativa e la riduzione della centralizzazione oltre che a maggiori tutele per le realtà locali.

Nello specifico si chiede la tutela degli immobili del Tiro a Segno, le strutture pubbliche devono restare a servizio delle sezioni, evitando assegnazioni a terzi.

La ripartizione delle risorse, l’80% dei proventi dei corsi di maneggio delle armi deve rimanere alle sezioni territoriali, per rafforzarne sostenibilità e sicurezza.

Gli emendamenti puntano a garantire: la difesa delle sezioni territoriali; stop ai commissariamenti arbitrari; maggiori garanzie per iscritti e volontari; continuità delle attività istituzionali; stabilità nella gestione delle strutture.

Futuro Nazionale ribadisce il proprio impegno ad ascoltare e sostenere chi opera ogni giorno al servizio della comunità, difendendo il valore delle sezioni del Tiro a Segno Nazionale e il loro ruolo storico sul territorio.

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