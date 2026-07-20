Grandinata nella zona di Monticelli, Confagricoltura: “Non c’è pace nei campi”

Confagricoltura Piacenza segnala di una forte grandinata questa mattina nella Bassa Pianura Piacentina. Chicchi come albicocche hanno colpito campi di pomodoro, mais e le altre colture soprattutto nella zona di Monticelli d’Ongina.
“Non c’è pace nei campi” – rileva l’Associazione degli imprenditori agricoli che sta provvedendo alla mappatura dei danni.
Solo pochi giorni fa il territorio piacentino era stato lambito dal forte maltempo che aveva più duramente colpito il modenese e il reggiano. Per Piacenza si tratta del terzo fenomeno estremo da inizio giugno. Una campagna davvero difficile.