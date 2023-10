Guardia di Finanza Piacenza 110 anni di storia del territorio

Guardia di Finanza Piacenza nel 2023 taglia un traguardo importante quello del 110° anniversario della fondazione della Sezione A.N.F.I. provinciale. Per celebrare questa ricorrenza, alla presenza delle massime autorità istituzionali locali, presso il Comando Provinciale di Piacenza, si è svolta la cerimonia di inaugurazione di una mostra statica temporanea dedicata alla plurisecolare presenza delle Fiamme Gialle sul territorio piacentino.

Guardia di Finanza Piacenza una mostra

La mostra, realizzata grazie alla partecipazione attiva del Museo Storico della Guardia di Finanza, allestita presso il Salone delle Bandiere intende ripercorrere e valorizzare varie tematiche che hanno accompagnato il Corpo nei suoi 249 anni di storia, partendo dal periodo storico legato al Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, passando per la resistenza della Seconda Guerra Mondiale, fino ai giorni nostri.

L’allestimento, composto da uniformi storiche, armi, buffetterie, rappresentazioni fotografiche di ieri e di oggi, impreziosito dalla presenza di auto e motocicli dell’epoca, accompagnerà il visitatore in un viaggio nel tempo, toccando gli inizi, l’evoluzione e le varie fasi di modernizzazione che hanno caratterizzato la storia del Corpo della Guardia di Finanza nel territorio piacentino. Tra i mezzi esposti non mancheranno quelli che furono in dotazione alla IV Sezione del Reparto Vigilanza e Scorta Valori aperta a Piacenza nel 1974 destinata ai servizi di protezione e sorveglianza dei convogli dedicati al trasporto dei valori e che operava alle strette dipendenze della Banca d’Italia.

Guardia di Finanza Piacenza sezione dedicata a Dario Botti

L’inaugurazione della mostra preceduta dalla cerimonia interna di intitolazione, della Sezione dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Piacenza, al Capitano Dario Botti. L’Ufficiale, nato a Bettola (PC) l’11 luglio 1884, si arruolava nella Regia Guardia di Finanza nel luglio del 1903; rientrato nel Corpo quale Ufficiale di Milizia Territoriale, dopo un breve periodo di congedo, Dario Botti oltre ad assumere il comando delle Tenenze di Pozzallo (RG), Ravenna, Reggio Emila e Parma partecipò attivamente alla Grande Guerra nelle file del XVII Battaglione mobilitato della Regia Guardia di Finanza, alla conquista di Ala (TN). È stato lui il fondatore e primo presidente a guidare, nel 1913, l’Associazione piacentina dei Finanzieri in congedo.

Guardia di Finanza Piacenza e il territorio

L’evento testimonia la profonda vicinanza che lega le Fiamme Gialle al territorio piacentino, un connubio forte, autentico, che rivela come i valori fondanti del Corpo della Guardia di Finanza, quali la fedeltà, l’onestà e la correttezza, siano comun denominatore con i sentimenti genuini che contraddistinguono la Comunità piacentina e tutte le Istituzioni locali.

Informazioni

L’ingresso alla mostra sarà possibile dal 06 al 15 ottobre, con orario dalle 09,00 alle 12,00.