I Frutti del Castello, il 17 e 18 maggio a Pontenure. Al Castello di Paderna i bambini scoprono la magia verde mentre i genitori “consapevolmente” si perdono tra 130 espositori. Due giorni di incanto nella campagna piacentina, con laboratori, giochi e pic-nic all’ombra di un maniero medievale.

I Frutti del Castello, il 17 e 18 maggio a Pontenure

Chi non ricorda quando, da bambini, ogni albero sembrava un castello e ogni castello un mondo intero? A Paderna, nella campagna piacentina, questa magia si materializza il 17 e 18 maggio 2025 con “I Frutti del Castello“. E mentre gli adulti si aggiriamo tra i 130 espositori, cercando il fiore insolito per il proprio terrazzo o giardino i veri protagonisti sono loro: i bambini.

Una notizia che farà felici i genitori: l’ingresso è gratuito fino ai 14 anni. Un’idea brillante, perché l’educazione alla “consapevolezza” – tema di questa edizione – inizia proprio da qui, dai più piccoli che non si limitano a guardare, ma toccano, seminano, creano. È proprio vero: giardinieri non si nasce, si diventa.

I piccoli visitatori potranno seminare girasoli da portare a casa (cosa c’è di più magico che vedere spuntare ciò che hai piantato con le tue mani?); costruire “Hotel per insetti da passeggio”, minuscoli rifugi per bombi e api solitarie creati con materiali riciclati; e preparare le “Bombe di pace”, palline di semi da lanciare per far fiorire angoli dimenticati. Un piccolo gesto rivoluzionario che insegna più di cento prediche ambientaliste.

L’associazione Il Tarlo animerà entrambe le giornate con la sua Ludoteca Itinerante: dieci giochi per tutte le età, una Pista delle Trottole versione Baby per bambini dai 6 ai 13 anni, un’Area Rompicapo in legno per sfidare l’intelligenza dai 10 ai 99 anni, e il curioso Ciclotornio – con un contributo di 3 euro – dove pedalando si ottiene una trottola. Geniale connubio di attività fisica e ricompensa artigianale!

Per i piccoli lettori, ecco la “Biblioteca verde dei bimbi”, un salottino con libri che raccontano di piante e giardini. E per i piccoli stomaci affamati, la “Merenda consapevole” del sabato pomeriggio con pane, burro e miele dei presidi Slow Food. Una lezione di gusto che non ha bisogno di parole.

E se il vostro bambino porta con sé il fedele quattrozampe, nessun problema: la rassegna è pet friendly, perfetta per scodinzolanti esploratori. Dopo tanto giocare, niente di meglio che un pic-nic sul prato del castello, in vero stile “dejeuneur sur l’herbe”.



«Abbiamo sempre creduto che il futuro della consapevolezza ambientale passi dalle nuove generazioni»: ci confida Leopoldo Pettorelli, patron insieme ai genitori di questo splendido maniero. «Per questo abbiamo voluto creare uno spazio dove i bambini non sono semplici spettatori, ma protagonisti attivi di un’esperienza che unisce apprendimento e divertimento. Vedere le loro facce illuminate quando piantano un seme o costruiscono una casa per gli insetti ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta».Il tutto immerso nella cornice da favola di un castello medievale circondato da un parco secolare.

Informazioni



L’appuntamento è dalle 9:00 alle 19:00, con ampi parcheggi, punti ristoro e persino un’area per depositare gli acquisti mentre si continua l’esplorazione. Il biglietto intero costa 10 euro, quello ridotto 8 euro. Per i bambini fino a 14 anni l’ingresso è gratuito.