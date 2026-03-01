I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Piacenza – Tuttocuio 4-0: “La società deve dare segnali per il futuro” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.
I “Punti di vista” dopo Piacenza – Tuttocuoio
L’analisi del giornalista sportivo di Radio Sound
Uno stadio silenzioso, una partita mai in discussione contro una squadra formalmente già retrocessa che si è presentata con 7 under in campo. Un” atmosfera da partita di fine stagione ed un risultato netto a favore del Piacenza ma che non può minimamente essere considerato come un segnale positivo dei nostri vista la differenza di valori in campo.
Franzini giustamente comincia come avevamo chiesto a provare giocatori e schiera dall’inizio in porta il classe 2008 Kolgecaj e da interno Mazzaglia al posto di Campagna. Davanti torna il tridente con D’Agostino dietro Manuzzi e Mustacchio. Si capisce subito che la differenza in campo è almeno di una categoria e quindi si aspetta solo di sapere quando si riuscirà a sbloccare la partita. Mustacchio per due volte nel primo tempo e Manuzzi e Campagna nella ripresa la chiudono nel silenzio del Garilli. Difficile anche valutare il portiere che non ha mai ricevuto un tiro ma che dà buoni segnali di personalità con i piedi. Per il resto sarà Correggio dopo la sosta a farci capire se questa squadra avrà la voglia di combattere fino alla fine del campionato pur non avendo di fatto nessun obiettivo tangibile. E non parliamo di rispetto della maglia, ma di rispetto soprattutto di loro stessi che hanno fallito l’obiettivo di lottare fino alla fine del torneo.
La chiosa finale
La chiosa finale è per la Società. In questi giorni sarebbe opportuno che desse i primi segnali per il futuro, sia a livello di eventuali inserimenti societari che a livello sportivo. Programmare adesso risulterebbe meno complicato in un campionato che è realmente durissimo