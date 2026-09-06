I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Tritium – Piacenza 1-2. “Abbiamo vinto, ma per convincere occorre tempo” VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Vincere abbiamo vinto per convincere c’è bisogno ancora di tempo come è normale che sia per una squadra si presenta all’esordio con 9 giocatori nuovi su undici. Quello che ha risaltato immediatamente è, nonostante le diverse assenze, la profondità della rosa di questa squadra che ha permesso a Franzini in corso d’opera di rivoluzionare la squadra passando dal 4-3-3 ad un 4-2-3-1 che è stato vincente.

Ma andiamo come sempre con ordine, la formazione è quella annunciata con un 4-3-3 con Manzi al posto di Abbonandanza assente per motivi familiari. L’inizio vede il Piace cercare l’uno contro uno sugli esterni ed un paio di volte Mustacchio prima e poi Sereni creare pericoli nell’area del Tritium ma poi piano piano la squadra di Serafini riesce ad impedire questi improvvisi cambi di gioco ed i biancorossi si trovano senza soluzioni. Poledri e Rrapaj fanno fatica a scambiare Panaioli invece sembra il più spaesato di tutti e non riesce ad adeguarsi né ai ritmi né all’intensità. A quel punto ci vorrebbe il supporto di Raffini ma ha difficoltà evidenti a difendere il pallone e pulirlo ed a giocare con la squadra. Si chiude il primo tempo con la chiara sensazione di essere in difficoltà.

L’inizio della ripresa non cambia nulla anzi sono i padroni di casa che passano in vantaggio con Ratti bravo a prendere vantaggio su Manzi e ad infilare la porta. Franzini cambia subito inserendo Putzolu che andrà a fare il terzino destro Capelli al posto di Raffini e Trombetta che si posiziona dietro la punta. E il brio del capocannoniere della juniores 2025-2026 a portare subito il pari. Capelli riesce a toccare un pallone di testa l’intuito di Trombetta lo porta ad inserirsi in mezzo ai centrali e si presenta davanti al portiere, lo dribbla ma si allarga troppo ed a quel punto ha la freddezza di servire Rrapaj che segna con un bel sinistro. La partita cambia di colpo, la Tritium non ha più l’intensità iniziale ed ovviamente il Piace prende campo ed alla fine su un tocco apparso poco evidente il direttore di gara concede un rigore su Mustacchio che lo stesso capitano realizza.

Vittoria in rimonta con tanto tifo, tutto molto bello. Bravo Bruno autore di due ottime parate, ma soprattutto bravi i tre che sono entrati ed hanno cambiato la partita. Difficile pensare non vederli titolare nelle prossime partite. La chiosa finale è per Trombetta. Ha tutte le caratteristiche per essere la sorpresa di questa squadra. Ha avuto una palla davanti al portiere che se fosse stato alla terza o alla quarta presenza non avrebbe mai sbagliato, ma ha avuto l’acume di non insistere nel cercare a quel punto un difficile gol per servire un compagno meglio piazzato. Non so in quanti lo avrebbero fatto.