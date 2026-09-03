Poesie e serenate sotto le stelle il 7 settembre 2026

La suggestiva scalinata della Muntà di Ratt farà da cornice a una serata dedicata alla poesia dialettale e alla musica. L’iniziativa, dal titolo “Poesie e serenate sotto le stelle”, è in programma lunedì 7 settembre 2026, alle ore 21, in via Mazzini, ai civici 97/89.

A condurre l’evento sarà Marilena Massarini, mentre la parte musicale sarà affidata a Giacomo Maini, Maurizio Pitacco, Claudio e Roberto Tamborlani e Salvatore Vanella, che accompagneranno i diversi momenti dello spettacolo con le loro esecuzioni.

Protagonisti saranno anche alcuni tra i poeti dialettali del territorio: Alberto Bettinardi, Pierluigi Carenzi, Milly Morsia e Fabrizio Solenghi.

Presenti i cantanti: Maurizio Pitacco, Mario Schiavi, Maurizio Sesenna, Gianni Zucca e Los Minestrones.

La serata, poesie e canzoni in vernacolo famose o di nuova composizione interpretate dai personaggi più amati dai piacentini, è a cura di cura di Marilena Massarini in collaborazione con il comune di Piacenza.

In caso di maltempo, l’appuntamento sarà rinviato a lunedì 14 settembre 2026, sempre con inizio alle ore 21.