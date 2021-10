I risultati del settore giovanile del Piacenza calcio

Secondo successo consecutivo per la Primavera 4, i ragazzi di mister Tretter segnano 5 reti e si impongono 2-5 in trasferta sul campo di San Marino portandosi così in vetta alla classifica con due vittorie nelle prime due giornate di campionato. Succede tutto nel secondo tempo con il Piace che sblocca il risultato con Russo a cui risponde immediatamente Lazzari, poi la doppietta di Grossi dà il doppio vantaggio ai biancorossi, Santi accorcia le distanze per San Marino ma due minuti dopo Clorario ristabilisce la doppia rete di distanza, poi Compaore all’83’ chiude il match realizzando la quinta marcatura del Piacenza. Pareggio a reti inviolate sia per l’Under 17 di Giacobone che per l’Under 15 guidata da Bertolini, che hanno sfidato entrambe i pari età della Virtus Entella in trasferta a Chiavari.

Arriva invece una sconfitta per il gruppo Under 14 che si arrende 2-4 contro il Sassuolo: per i biancorossi le due reti sono state messe a segno da Hohota e Desiderato entrambi su calcio di rigore. L’Under 13 si impone 2-3 (risultato FIGC) in trasferta nel derby contro la Reggiana, 1-6 il risultato ai goal con i ragazzi di mister Montagna trascinati dalle doppiette di Sanogo e Guglielmo. Terzo posto nella finale regionale del Torneo Grassroots per l’Under 11 superata 1-0 dall’Under 12 del Ravenna, e poi sconfitta 6-3 dai pari età del Bologna, vincitore del Torneo. Per quanto riguarda le ragazze del settore giovanile biancorosso l’Under 17 si arrende al Parma, mentre l’Under 15 si impone 2-0 sul Nubilaria allo stadio “Bertocchi”.

PRIMAVERA 4

SAN MARINO – PIACENZA CALCIO 2-5

SAN MARINO: Amici, Severi (86′ Gatti), Guerra, Dolcini (80′ Nucci), Giambalvo, Pasolini M., Pasolini F. (80′ Casadei), Castellani, Gasperoni (61′ Sebastiani), Lazzari (86′ Giannini), Santi. All. Cancelli.

PIACENZA: Galletti, Clorario (86′ Campanati), Ruiz, Villoni, Borsatti, Ghisoni, Russo (86′ Fedeli), Boffini, Grossi (74′ Hrom), Ziliotti (74′ Riva), Compaore (91′ Poerio). All. Tretter.

MARCATORI: 50′ Russo, 57′ Lazzari, 60′ Grossi, 62′ Grossi, 65′ Santi, 67′ Clorario, 83′ Compaore.

UNDER 17

VIRTUS ENTELLA vs PIACENZA CALCIO 0-0

VIRTUS ENTELLA: Sanfilippo, Sgambelluri, Petitti (86’ Di Matteo), Piredda, Bellotti, Dolce, Anzalone (67’ Martorana), Santanocito (86’ Luwana), Pisani (45’ Tampo), Valera, Bitti (67’ Chiappino). All. Bonvini

PIACENZA: Fossati, Piacentini, Napoletano, Gandolfi, Mantegazza, Odierno, Dalcerri, Sollini, Salsa (46’ Mattioli), Bassanini (46’ Klasnetic), Carollo (83’ Monaco). All. Giacobone

UNDER 15

VIRTUS ENTELLA vs PIACENZA CALCIO 0-0

VIRTUS ENTELLA: Bodrato, Silvano, Giorgi (68’ Muca), Ndiaye (52’ Riolfi), Marchetti, Santinelli, Pellini, Gargiolli, Carbone (68’ Chiavassa), Dayan Neves (68’ Venanzi), Guttadauro (52’ Scarfò). All. Guida

PIACENZA: Muzio, Serdani, Maserati (69’ Granata), Diawara, Costantini (69’ Magistrali), Delmiglio, Curti (59’ Fichera), Rossi, Macchitella (59’ Savoretti), Velardi, D’Angelo (46’ Savoretti). All. Bertolini

UNDER 14

PIACENZA CALCIO vs SASSUOLO 2-4

PIACENZA: Burgazzoli (52’ Ticchi), Muzio (40’ Herzuah), Cavalli, Carretoni, Martorelli (40’ Pizzi), Asciano, Spetta (45’ Vitale), Hohorta, Demartini (45’ Simeone), Desiderato, Terzi (52’ Papamarenghi). All. Chierici

UNDER 13

REGGIANA vs PIACENZA CALCIO 2-3 (risultato FIGC)

PIACENZA: Carrisi, Polenghi, Piacentini, Granata, Ghisoni, Dellagiovanna, Ragno, Guglielmo, Sanogo, Di Giacomo, Chierici, Rusca, Caramatti, Freschi, Chiodaroli, Quattrini. All. Montagna