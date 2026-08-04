Il 16 agosto a Rezzanello si celebrano i 20 anni del Martirio di Suor Leonella

Ricorrono quest’anno i vent’anni dal martirio di Suor Leonella Sgorbati, avvenuto a Mogadiscio nel 2026. Per celebrare l’anniversario in un momento di raccoglimento e preghiera, il 16 agosto si terrà a Rezzanello di Gazzola una celebrazione eucaristica (ore 16.15) presieduta da Sua Eminenza Cardinal Giorgio Marengo, prefetto apostolico di Ulan Bator in Mongolia e Presidente della Conferenza Episcopale dell’Asia Centrale. Alla celebrazione prenderanno parte le consorelle di Suor Leonella dell’Istituto della Consolata.

La cerimonia sarà preceduta, alle ore 16.00, dall’inaugurazione davanti alla Chiesa di Rezzanello del Mistadello, eretto “a perenne memoria” di Suor Leonella per opera dei Gruppi Alpini di Piozzano e Agazzano, unitamente ai comuni di Piozzano, Agazzano, Gazzola e al Signor Luigi Fugazza di Piacenza. Al termine della Messa si terrà un momento conviviale.

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